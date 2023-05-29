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私生飯無底線！大陸男星遭「瘋狂騷擾」　連用過的垃圾桶也不放過

▲鹿晗（左）、許凱都曾受到私生飯騷擾，連鹿晗用過的垃圾桶也要翻。（圖 ／鹿晗工作室、許凱微博）
▲鹿晗（左）、許凱都曾受到私生飯騷擾，連鹿晗用過的垃圾桶也要翻。（圖 ／鹿晗工作室、許凱微博）

記者薛羽彤/綜合報導

近日大陸男星王一博搭機，受到瘋狂粉絲騷擾，在機上跪地大喊「陛下我愛你」，誇張行徑已影響到其他旅客。然而，大陸男星受到私生飯（喜歡刺探藝人私生活的歌迷）騷擾事件不計其數，甚至連偶像用過的垃圾桶都不放過，鹿晗、許凱、王嘉爾等人都曾公開斥責私生飯行為，

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▲王一博長期租用的車輛上，被粉絲安裝追蹤器。（圖／翻攝王一博微博）
▲王一博曾被粉絲打爆電話。（圖／王一博微博）
▲王一博曾電話外洩，被私生飯打爆。（圖 ／王一博微博）
▲王一博曾電話外洩，被私生飯打爆。（圖 ／王一博微博）
演員李現有次上廁所的時候，私生飯直接將李現堵廁所，對於私生飯的行為感到困擾，他呼籲跟拍者適可而止，讓他保留私人空間，發過多篇微博怒斥私生飯的行為，言語中滿是無奈。王一博除了此次飛機上粉絲瘋狂行徑外，之前王一博手機號碼外洩，被當作商品賣來賣去，導致他的電話多達上百通來電，讓他不堪其擾表示「這已經嚴重影響到我生活，請理智愛我」。

▲鹿晗曾發文斥責私生飯行為。（圖／WeTV提供）
▲鹿晗常受到私生飯騷擾。（圖／WeTV提供）
▲鹿晗曾發文抨擊私生飯行為。（圖 ／鹿晗微博）
▲鹿晗曾發文抨擊私生飯行為。（圖 ／鹿晗微博）
而鹿晗被私生飯騷擾事件多到不勝枚舉，被私生飯密集追車、蹲守酒店、跟到拍攝地、尾隨私人行程，還在酒店敲房門或是塞紙條，甚至連鹿晗用過的垃圾桶都不放過，還要全部翻一遍。鹿晗也曾動怒發文表示「私生飯可不可以不要再跟了？太理直氣壯了吧？」

▲許凱也被粉絲尾隨到家裡過。（圖 / 許凱微博）
▲許凱也被粉絲尾隨到家裡過。（圖 / 許凱微博）
▲許凱曾公開呼籲私生飯切勿尾隨他回家。（圖 ／許凱微博）
▲許凱曾公開呼籲私生飯切勿尾隨他回家。（圖 ／許凱微博）
因《延禧攻略》爆紅的男星許凱，曾遇過從機場就一直有私生飯尾隨甚至跟到家裡，也有私生飯不斷敲他酒店的房門，或是幫他點外賣，讓他完全沒辦法好好休息，隨後許凱發文斥責「不需要用這種方式表達對我的愛與支持」。

▲王嘉爾曾被粉絲跟車導致受傷。（圖／翻攝王嘉爾微博）
▲王嘉爾曾被粉絲跟車導致受傷。（圖／翻攝王嘉爾微博）
不堪其擾的還有王嘉爾，之前他去機場路上，遇到私生飯追車，使他搭乘的車子追尾急剎車，造成王嘉爾腰部受傷。此外，王嘉爾的私人訊息也曾被洩露，他的家庭住址、航班資訊被公開，某次在結束工作時，他突然停下來用嚴肅的口吻問一旁的粉絲：「發我地址出去的是不是你？」在此呼籲大家理性追星，切勿影響偶像生活品質。

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