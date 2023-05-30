越禁止恐吃越多！　3原則讓孩子正確攝取糖份

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國際研究：父母嚴格限制零食，恐致反效果程涵宇以身為媽咪的角度分享，當孩子越大，要完全禁止甜食飲料攝取是一件不容易的事，對飲食的過度限制更可能遭致反效果。國外研究指出，家長越嚴格的禁止孩子吃零食的家庭，孩子的飲食品質下降，攝取零食等不健康食物的機會反而提升。
如果不能嚴格禁止，又該如何避免孩子吃進過多的糖份與空熱量？程涵宇說明，家長對於甜食飲料的拿捏，最常見「種類」、「份量」、「頻次」等三種類型疑惑。
疑惑1：種類怎麼挑選？
Tips：檢查營養標示，正確挑選避開空熱量家長除了自己透過產品標示確認營養成份，也應教育孩子正確挑選的方法，避開沒有營養價值的空熱量飲料。以孩童早餐常喝的調味乳為例，挑選時要注意「不是所有調味乳都是鮮奶做的。」選擇以鮮乳製成、且生乳含量達50%以上的冷藏調味乳，比較新鮮、能攝取到蛋白質、鈣質等有助牙齒骨骼正常發育的營養素，還能喝到鮮乳的新鮮口感。
疑惑2：份量怎麼拿捏？
Tips：參考每日飲食指南建議，把關糖份攝取量營養師建議，添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若以7-12歲的學童每天2000-2200的熱量建議換算，約為50-55公克的糖份。如果孩子當天有攝取含糖的零食或飲品，家長也應該有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。
疑惑3：頻次怎麼規定？
正解：假日限定，不養成甜食依賴許多家長常會用甜食飲料，做為安撫或獎勵小孩，但這樣的習慣可能不知不覺間養成孩子對甜食的依賴。程涵宇建議，家長可以「假日限定」，來為孩子建立正確的飲食習慣。正值成長期的孩童每天都應喝足2份（一份240ml）鮮奶，因此家長平日仍應選擇鮮乳做為補充鈣質的管道。調味乳則可在假日帶孩子去野餐、遊玩時有限度的解封，搭配穀物餅乾、果乾等同樣含有營養價值的美味零食，滿足孩子的口慾與出遊的儀式感。
3種空熱量食物應避免面對家長對於孩子糖分攝取的擔憂，程涵宇認為家長不需太過焦慮，只要聰明把握上述3原則，假日適度甜食解封是沒問題的。
不過營養師也提醒，若長期錯誤選擇甜食飲料，確實會對孩子的健康造成負擔，因此挑選時要減少選擇空熱量食物的次數。例如汽水是由糖、水組成，同時含有咖啡因和磷，會干擾鈣的吸收，甚至影響孩童成長發育；奶精奶茶則是由糖、油組成，奶香濃郁但沒有真牛奶，熱量高且營養價值低，長期攝取容易導致肥胖和形成脂肪肝；更別說是由糖與色素組成糖果，建議家長應避免五彩繽紛、顏色鮮豔的糖果，以免影響孩子專注力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57979
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