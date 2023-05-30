陸網紅「狂灌2公斤60%烈酒」暴斃　研究：恐導致心肌梗塞

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三千哥酗酒被禁抖音 開新帳號規避審查「三千哥」本名姓王，居住在江蘇省連雲港市。5月16日，他參加了4場一對一的拚酒比賽，參賽者爭相競逐，以在短時間內從粉絲獲得最多的禮物。三千哥輸了3局後，又灌了幾瓶白酒作為懲罰，並在半夜結束直播。觀眾回憶他那天晚上至少喝了7瓶酒。次日下午，三千哥被發現死亡，趙姓好友遺憾表示：「家人找到他時，他已經不在了，連搶救的機會都沒有。」隨即於20日上午火化下葬。
抖音已經禁止直播期間飲酒，警告用戶不可參加喝酒直播比賽，也不能在應用程式上播放相關影片。三千哥之前就因酗酒被禁止使用抖音，但據陸媒報導，他透過開設新帳號來規避，新帳號仍擁有超過44,000名粉絲。如今「三千哥」之死，引發大批網友指出應對於影音平台進行審查與監管。
大陸酗酒、大胃王直播主 近年陸續身亡根據《BBC》引述中國當局2022年的資料顯示，抖音等短影音平台上有多達超過10億用戶，該產業產值約1990億元人民幣（相當於新台幣8636.6億元）。
許多直播主為了衝刺流量與吸引粉絲「斗內」（Donate，贊助、捐獻之意），經常挑戰大膽與爭議題材。早在2015年，抖音就開始流行暴飲白酒，並將影片上傳到網路；2018年，以大量酗酒和灌飲食用油著稱的網紅「大飛」，就在直播後不久離世；2021年，擁有千萬粉絲的29歲大胃王網紅「海龍」，據稱在「長時間高強度工作」後去世。
原文出處：Douyin: Chinese livestreamer dies after filming drinking video
白酒酒精量達60% 三千哥暴飲15.8倍！陸媒報導，三千哥在網紅PK界「地位崇高」，因為他每次喝酒都是按斤計算，就算PK輸了也有懲罰方式，如一次喝20顆生雞蛋。但有網友貼出他告別式的畫面，從照片中可見畫面相當冷清。網友感嘆：「我看過直播，喝酒太猛了，50多度牛欄山，打火機點的燃，咔咔連吹4瓶，連口菜都不吃。真的不能這麼搞，掙再多錢，人沒了就都沒了。」目前三千哥的帳號已關閉。
喝多少算暴飲？ 不同酒類標準一次看依據世界衛生組織（WHO）對於「暴飲」的定義，過去1個月內只要單次喝酒量超過60克純酒精，都算是「暴飲」。三千哥所喝的白酒是一種酒精含量高達60%的烈酒，換算下來他約喝進948克純酒精，已達到WHO暴飲定義的15.8倍！
國健署教你計算方式：
純酒精量（公克）＝容器容量（毫升）×數量（杯、瓶、罐等）×對應酒精濃度（%）×0.79（酒精密度）[i]。
國外研究：暴飲危害比酗酒更嚴重世衛指出，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡，包括事故傷害（28.7%）、消化性疾病（21.3%）、心血管疾病（19%）、傳染性疾病（12.9%）及癌症（12.6%）等，約占全球死亡人數的5.3%，代表每20人就有1人因酒害而死亡；另外，喝酒還會導致200種以上的疾病，造成1億3,260萬人年損失（disability-adjusted life year, DALY）[ii]。
根據美國國家醫學圖書館（NLH）資料顯示，頻繁暴飲與長期酗酒相比，導致腦損傷的速度更快，影響也更嚴重[iii]，同時，暴飲引發中風的風險增加10倍[iv]，和急性心肌梗塞也有關聯[v]。
不僅如此，英國《衛報》報導，暴飲者因酒精產生木僵狀態，以致意識不到人體需要排尿，恐導致膀胱破裂，死亡率高達1-5%[vi]。
[i] https://www.mohw.gov.tw/cp-4261-46145-1.html
[ii] 世界衛生組織2018年全球飲酒與健康報告(WHO Global status report on alcohol and health,2018) https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
[iii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19155229/
[iv] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11458287/
[v] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10563030/
[vi] https://www.theguardian.com/society/2007/nov/20/drugsandalcohol.health
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58011
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