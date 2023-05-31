香菜、羊肉味道好重！營養師教你4妙招「降低食物怪味」不再挑食

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香菜
香菜的味道主要來自醛類，相信大家應該不陌生，部分人會因為OR6A2基因變異所以對於香菜味比較敏感。不過對於討厭香菜的人來說，香菜真的防不勝防！店員一把抓丟進麵裡的時候根本來不及阻止就已經「污染」了。
Christina認為，最簡單的方式就是把香菜撈乾淨，連同上面的湯汁一同移除就可以有效降低味道。條件允許的話，再煮久一點，香菜味道也會比較淡。
胡蘿蔔
胡蘿蔔也是被挑食的重災區，其實它的生味來自於萜烯類，不過胡蘿蔔可是營養滿滿的食物，內含的胡蘿蔔素具有抗氧化、預防夜盲症、乾眼症、黃斑部病變等各種功效。
只須把胡蘿蔔切小塊後泡鹽水5至10分鐘，之後再洗去鹽水即可消除生味。另外也可以切絲油煎，釋放更多胡蘿蔔素之餘也可以去除討人厭的味道。
瓜類
瓜類有一股「瓜味」，並不是每個人都能接受，這獨特味道主要源自於壬烯醇與醛類。大黃瓜、冬瓜等只要加熱超過10分鐘就可降低瓜味，水果的瓜類則建議可以加牛奶打汁喝，瓜味會被牛奶掩蓋，整體清爽又消暑。
羊肉
羊騷味愛的人很愛，覺得那就是羊肉的精髓。羊騷味的主要來源是脂肪組織中的支鏈脂肪酸，煮熟後會被釋放出來，形成一股獨特的風味。
Christina表示，其實避開脂肪多的部位就能降低羊騷味了，例如羊腿就是脂肪較少的部位。另外也可以挑選年齡較小的羊肉，也是減少羊味的方法。
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
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