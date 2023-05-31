腳腫就是腎臟不好？2方法最先判斷：單腳還是雙腳腫原因大不同

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腳腫要先分單腳還是雙腳
家醫科主治醫師洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》解釋，「兩隻腳都腫」和「只有一隻腳腫」的原因其實差蠻多的，因此要先分清楚是只有一腳還是兩隻腳，再來判斷是什麼原因導致。
1️. 雙腳腳腫的原因：
疾病：心臟衰竭、肝硬化、慢性腎臟病、急性腎衰竭、腎病症候群、甲狀腺疾病、雙側靜脈栓塞;
生活方式：循環不好、久坐、月經前、吃太鹹、懷孕、營養不良;
藥物：高血壓藥物、糖尿病藥物(TZD類藥物)、女性荷爾蒙使用、類固醇使用。
2️. 單腳腫的原因：單腳靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、腫瘤、淋巴水腫、肌腱斷裂、扭傷拉傷、腔室症候群、骨折、蚊蟲咬傷。
洪暐傑針對阿北的症狀做出說明，阿北的症狀是兩隻腳都會腫，而且晚上躺著腳墊高的時候，還是不太會消，另外最近的體重也有增加了一些，所以這些症狀暗示著阿北身體裡面有積水變多，所以導致體重變重，同時腳墊高不太會消的情況，代表著比較不像是循環不好造成。如果只是單純循環不好，腳墊高通常會改善，因此這些症狀都代表著阿北應該要抽血檢查一下。
檢查報告顯示阿北的腎功能確實比較不好，腎功能指數只有25（腎絲球過濾率標準是要60 ml/min/1.73m2以上），尿蛋白指數是2000（標準值是150mg/g以下），血糖也十分的高，是正常值的2倍多，所以阿北是慢性腎臟病第4期，而糖尿病控制不佳也是造成腎臟不好的原因之一。
而阿姨的狀況就和阿北不同，只有左小腿腫，同時摸起來紅紅、熱熱的，壓下去還會覺得有點痛，而且紅腫的部位只有小腿一塊5至6公分的圓圈圈，其他的部位倒是沒有明顯紅腫熱，因此判斷是局部感染造成的蜂窩性組織炎，醫師開了抗生素給阿姨後，大約3天症狀就很明顯改善。
腎臟不好為什麼會腳腫
洪暐傑指出，當腎臟功能不好的時候，會出現蛋白尿的情況，蛋白從尿液裡面跑出去，而這時因為蛋白的不斷流失，導致血液裡面的蛋白會因此減少，血液裡面蛋白的角色，是能夠幫忙水份留在血管裡面，如果一旦血液裡面蛋白變少，水分就會到處亂跑，無法留在血管裡面；當水份跑到身體的各個部位，就會造成水腫；當水份跑到腳，就會造成腳腫，至於怎麼確認身體裡面的蛋白夠不夠，可以抽血檢驗「白蛋白」這個項目，若是白蛋白太低的人，身體就容易發生水腫的情況，而造成白蛋白太低除了腎臟病以外，也包含了肝硬化、營養不良的人都有可能發生。
重點整理
洪暐傑總結，如果是腳腫的情況，第一件事要先判斷是一隻腳還是兩隻腳腫，2個原因大不同，如果是兩腳腫，抬腳墊高也無法明顯消掉的話，建議可以就診評估檢查；而如果是單腳腫的話，建議就醫評估。
本文經 家醫科醫師洪暐傑 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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