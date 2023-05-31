喉嚨卡卡也可能是焦慮！6症狀可自測、「這幾個字」竟是兇手

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焦慮症為什麼會喉嚨卡卡
洪暐傑舉例，大家有沒有過一個經驗，平常講話都很順，要演講或者是要報告的時候，講話突然就會有點卡卡，需要常常吞口水，有時候一句話要講完卻不太順呢？這是因為當在壓力的時候，喉嚨的肌肉會收縮，而這時候就會讓人感覺的喉嚨卡卡的異物感，焦慮也是相同的，會讓喉嚨肌肉收縮產生了異物感，於是就會覺得喉嚨有卡卡的情況。
焦慮有什麼症狀呢
焦慮的症狀有很多，除了喉嚨卡卡的之外，從頭到腳都可能會有相關症狀，像是胃會有攪動的感覺、頭痛、頭暈、手腳可能一點有刺刺麻麻的、坐立難安、肌肉疼痛，像是背痛、覺得心跳比較快，心悸、呼吸比較急促、睡眠不好、噁心、反胃、口乾舌燥。
焦慮症的診斷標準
洪暐傑指出，如果下面6個症狀符合3個以上的，同時這些症狀在過去6月的時間，有症狀比沒症狀的日子還多，就要找醫師進一步診斷評估：
1️. 坐立難安
2️. 容易疲勞
3️. 注意力不集中
4️. 暴躁易怒
5️. 睡眠障礙
6️ .肌肉緊繃
什麼人比較容易焦慮呢
本身如果特質有完美主義的人或是急性子的人會更容易有焦慮的情況，完美主義會事先考慮思考很多，以及同時想很多很遠，一直假設過多未知的未來，是造成焦慮的原因之一。另一個是急性子，很急很急的情況，常常會讓自己很緊繃無法放鬆，一但事情快要來不及或是無法順利完成，就會更加緊張焦慮了。
很多人會覺得自己生活很快樂，沒什麼需要煩惱，不會有焦慮，但是這句話並不正確，焦慮和生活快不快樂是不衝突的，焦慮的人仍然可以生活很快樂，有時焦慮的人工作表現可能更好，焦慮是不需要因為大的事情而焦慮，常常反而是對生活瑣事，像是明天跟朋友有約，很早就要起床，前一天就整晚無法入眠，或是出門的時候，就開心擔心家裡瓦斯有沒有關，等等出門車子會不會來不及搭上，晚一點要買菜不知道還沒有在賣，會不會錯過今晚的垃圾車，像這樣一連串的瑣事，也是會造成焦慮的。
怎麼改善焦慮呢
洪暐傑表示，焦慮改善的方式要試著調整自己的生活方式，有一點很重要，減少假設 ，儘量避免對還沒發生的事情不斷的假設，對於未來的事情假設太多，會增加許多莫名的壓力，而且這些假設都會往不好的方面想，像是腳有一個傷口兩三天還沒復原，就開始想說會不會下週還沒恢復，那這樣的話我是不是得糖尿病了，無止盡的往下假設，會讓自己情緒更加緊張焦慮的，只是焦慮的人往往無法停止假設，大家會說「就明明知道不要一直想，但是它（大腦）就會一直自己去想啊」，實際避免一直假設的方式，是可以避免或是減少幾個字「如果、可是、雖然、假如」。生活中、腦海中，減少這幾個字詞，「明天要出門旅遊搭遊覽車，但是如果明天起床太晚問過頭的話怎麼辦」「醫師都跟我說心臟檢查沒問題，可是如果是有特殊問題沒檢查出來怎麼辦」這些詞句是增加焦慮壓力的兇手，要學習著改變自己的想法。
另外如果焦慮情況有對日常生活造成影響，需要找醫師評估治療，治療除了藥物也包含了藥物部分除了安眠藥以外，也包含著焦慮的藥物，像是血清素調節劑。
本文經 家醫科醫師洪暐傑 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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