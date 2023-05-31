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孕前爸爸也要養好精子！推薦6「備孕關鍵營養」：男女都要做

孕前爸爸也要養好精子！推薦6「備孕關鍵營養」：男女都要做
孕前爸爸也要養好精子！推薦6「備孕關鍵營養」：男女都要做

每日健康-每日都做得到的健康

很多夫妻以為「晚上勤勞一點」就能夠順利懷孕，但營養師表示，受孕可不只是女生的事，懷孕前的營養可要先做好功課，因為有沒有良好的精子也會成為今夜有無中獎的重要關鍵。

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今天就來跟大家分享《好食課》營養師Christina楊婷貽所整理的6項「備孕關鍵營養」:

男生備孕飲食

鋅：

過去說吃生蠔（牡蠣）來壯陽可不是空穴來風，鋅可幫助增加精子數量，並提高他們的活力，有助於精子成功抵達目的地。而鋅也可維持睪固酮分泌，增進男性生殖系統健康，飲食上可吃牡蠣、蛤蜊等海鮮類及南瓜籽獲得。

維生素E

維生素E具抗氧化力，可保護精子不受自由基破壞，減少精子缺陷的問題，而維生素E也可幫助母體養卵，減少身體發炎情形，所以女生及男生都可多吃杏仁、葵瓜子、酪梨等食材。

精胺酸：

精胺酸主要於動物性食品中，可幫助提高精子品質，並且有助於改善男性勃起障礙，增添性慾，飲食上可吃雞胸肉、黑豆、白帶魚獲得。

好食課 授權提供
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女生備孕飲食

鐵：

研究發現鐵缺乏與女性不孕有關，吃足鐵有助於降低不孕機會，且也能避免懷孕期間發生貧血問題，富含食材包含豬血、豬肝、莧菜

葉酸：

想要懷孕的女生一定有聽過，孕前吃足葉酸很重要，絕對不要等到懷孕後才開始補充，因為葉酸參與了DNA及蛋白質的合成，並且與胎兒神經管發育有關，如果懷孕期間缺乏就容易導致胎兒神經管缺陷，所以建議孕前就要多吃深綠色蔬菜、豬肝、黑豆等富含葉酸的食材。

ω-3脂肪酸：

不飽和脂肪酸有助於增加受孕的機會，且DHA有助於胎兒成長發育，備孕期間可多吃鮭魚、鯖魚等油魚，素食者也可從亞麻仁油獲得ω-3脂肪酸。

本文經 臉書粉專《好食課》授權報導

 

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