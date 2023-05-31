為何要努力工作？身心科醫師：細想「工作成本」該休息時就休息

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▲ 楊仲豪建議，應深思自己工作的目的，同時思考自己為了工作而失去的成本。（示意圖／Shutterstock）
楊仲豪在臉書粉專《楊仲豪 身心科醫師》發文提到，根據他的看診經驗，壓力源排行第一名就是「工作」，雖然認真工作才能獲得薪水、升遷機會，以及得到成就感、被尊重的感覺，但近2年爭取勞工權益後，台灣人年平均工時仍長達2000小時，換算平均一天工作日要上班超過9小時，而這還不包括加班和通勤時間，加上大部分人會把工作帶回家加班、在通訊軟體被逼著回應工作事項等，甚至有時其實沒有事情，也不自覺地想起工作上的事情。
楊仲豪認為，每個人努力工作的理由不同，建議大家深入思考自己賺錢的目的，可能是為了應付生活基本開銷，或是為了房子、車子、孩子、家庭，也可能是為了比別人過上更好的生活等。他提醒，賺錢固然重要，但也要考慮為了工作而失去的成本，像是失去跟朋友家人相處的時間、失去探索世界的時間和勇氣、失去本來有熱情的興趣和人生目標，甚至失去身體和心理上的健康，漸漸地沒了快樂，淪為賺錢的喪屍。
楊仲豪直言，即使自己作為身心科醫師，也都無法平衡工作和生活，以前當住院醫師時，身體已經出現嚴重到要送急診室的疾病，開業後又捨不得休息，結果常常咳嗽、聲音沙啞，眼睛也乾到一直眨，讓他不禁感歎，「我們都該把人生視為馬拉松，不是求短時間內的成績，該休息的時候要捨得休息」。
本文經新竹暖陽身心科診所院長楊仲豪臉書粉專《楊仲豪 身心科醫師》授權報導
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