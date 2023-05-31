為什麼會腋下痛？醫指６大原因，４種情況盡早檢查！

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王威傑醫師表示，腋下疼痛原因繁多，主要可以分為六大類，包括肌肉拉傷、淋巴腫大、皮膚疾病、良性腫瘤、神經疼痛、轉移疼痛。
肌肉拉傷：肌肉纖維、韌帶過度伸展拉扯造成，如舉重拉扯到胸大肌、推丟時拉扯到喙肱肌，其他也包括韌帶。
淋巴腫大：主要和感染、自體免疫疾病、惡性腫瘤等有關。感染可如愛滋病等性傳染病、新冠肺炎等上呼吸道感染、結核菌、貓抓熱等。自體免疫疾病則如類風濕性關節炎等。
惡性腫瘤則如淋巴瘤，會越來越大，觸摸起來較有彈性；惡性腫瘤轉移的轉移癌則如乳癌轉移等，會較硬、越來越大、觸摸不易移動。兩種都容易出現胃口不佳、體重減輕等，且通常是體積變大時才出現疼痛。
皮膚疾病：如毛囊炎、接觸到清潔劑或過敏原的接觸性皮膚炎、或是常見肥胖族群出現對磨疹而使得疼痛等。
良性腫瘤：如脂肪瘤、皮下囊腫，通常比較不會痛，一般是腫瘤大到壓迫到神經，才有可能引起較明顯的疼痛。
神經疼痛：如出現在腋下附近的帶狀皰疹，或是糖尿病引起的神經病變所引發的疼痛等。雖說糖尿病的神經疼痛大多從周邊神經開始，不過腋下確實也有可能出現。
轉移疼痛：轉移痛通常意味著該處附近的器官正出現問題引發疼痛，而疼痛又更進一步延伸、轉移到腋下，包括了較少但確實也會引起轉移痛的胃食道逆流，以及較嚴重的心肌梗塞。
腋下疼痛４種情況盡早檢查，胸悶痛、冒冷汗應即刻就醫！
王威傑醫師表示，由前述可見，腋下疼痛也是有可能潛藏著危險或較嚴重的疾病，因此提醒若出現不尋常的症狀應提高警覺。
包括不明原因的疼痛、淋巴腫大、超過兩周。以及不明體重減輕、盜汗、胃口不佳等虛弱症狀。或是腫塊越來越大、超過兩公分。另外若是出現紅、腫、熱、痛，即便只是皮膚疾病所引起，也可能形成更進一步、更嚴重感染，如蜂窩性組織炎，也不宜久拖。上述這些情況都建議盡早檢查。
至於轉移疼痛，若另也同時出現胸悶、胸痛、冒冷汗，此時就有較高的機率為心肌梗塞，為防誤判而發生悲劇，不論如何應即刻就醫。
腋下疼痛檢查無異如何改善？醫：可用痠痛貼布或熱敷。
在初步觀察症狀沒有異常，或是檢查確認排除疾病可能，王威傑醫師建議，若要排除腋下疼痛，也可透過痠痛貼布或熱敷進行改善，因為此情況往往較常見的是肌肉疼痛所引起，而這疼痛也可能因行動而疼痛持續、不只兩周，例如工人出現腋下疼痛就有可能超過兩周。
不過王威傑醫師也提醒，若自覺可能是因肌肉、韌帶等影響引起疼痛，也還是得留意是否有出現其他併發症等不尋常症狀，以免誤以為僅是肌肉痛，實則有較危險的疾病存在。
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