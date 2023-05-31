肺癌ROS1救命藥專案抵台！醫揭：提高存活「這個」檢測是關鍵

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肺癌精準治療邁向慢性病控制 年輕、不抽菸ROS1陽性機率高在肺癌已進入精準治療的現在，若缺少ROS1標靶藥物就彷彿肺癌治療缺了一角，確實對於病人的治療有重大影響。臺北榮總/國泰綜合醫院顧問教授蔡俊明醫師表示，目前肺癌患者存活期已普遍大幅延長，能如同慢性病般穩定控制疾病，主要是因為多種不同致癌驅動基因被發現、研發相應藥物對症下藥的結果；因此若肺癌病人有驅動基因ROS1，卻沒有被發現，自然沒有機會接受有效的治療，恐造成遺憾。
蔡俊明醫師說明，台灣非小細胞肺癌最常見的驅動基因為EGFR，約半數患者EGFR為陽性，女性（約55~60%）陽性比又比男性（約33%左右）高；此外ALK與ROS1也都是被國際治療指引NCCN guideline認定為重要的驅動基因。其中ROS1約占2%左右，常見於不抽菸的年輕女性患者身上。
突破血腦屏障！新一代藥物成腦轉移救星蔡俊明醫師進一步解釋，正是因為ROS1陽性常見於這些較年輕、在社會與家庭中仍肩負重擔的壯年患者身上，故能否及時接受可精準控制疾病的ROS1標靶藥物就十分關鍵。如果能在確診時，先透過較先進與全面之基因檢驗，如次世代NGS基因檢測，一次性、全盤地掌握所有驅動基因狀態，醫師在用藥策略上就能有較佳的規劃。
談到ROS1標靶藥物能穩定控疾病的原因，蔡俊明醫師分析，普遍來說標靶藥的效果都不錯，但過往藥物對於腦轉移的控制較不理想。「確診時約有25-30%患者癌細胞已轉移到腦部，治療到晚期這個比例更是可達50%，此時就必須讓藥物通過大腦與腦微血管間的 『血腦屏障』，才能有效控制癌細胞。過往傳統治療藥物進入腦內的濃度，通常只有平常的1/300，自然效果不彰；ROS1標靶藥物出現後，特別是新一代ROS1標靶，較能夠有效通過血腦屏障，腦內藥物濃度最多甚至可提升至血中濃度的7~8成，因此才能達到如此振奮人心的治療成果」蔡俊明醫師解釋。
臨床年輕個案後線治療仍可穩定控制 切記早期3原則當初在台灣進行新一代ROS1標靶藥臨床試驗時，首位收案病患其實就是蔡醫師的個案。蔡俊明醫師回憶「這位個案是確診時才30出頭歲的年輕女性，進入新一代ROS1藥物的臨床試驗前，就已使用過多線的治療，雖然是相對後線的病人，但ROS1標靶的治療效果依然很好，持續穩定疾病控制長達一年多的時間。遇到疾病惡化，幾個藥接續使用，多半也會有不錯的效果。」
在眾多治療藥物與策略的發展下，肺癌治療可說已經進入新紀元，但蔡醫師提醒每種治療都有其價值，像ROS1陽性的腫瘤其實對化療反應也不差，因此切勿抗拒任何治療。同時，疾病要能控制得好，遵循3個「早期」原則很重要，包括「早期預防」：盡量避開空氣污濁時刻外出與慢跑；「早期確診」：積極進行低劑量斷層掃描早期發現病灶；「早期治療」：確診後及早進行基因檢測，判別自身腫瘤驅動基因，精準對症下藥，以達成最佳治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57977
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