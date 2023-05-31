孩童過敏「三伏貼」 小心留意皮膚副作用

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「三伏貼」治療過敏性鼻炎 一個月各三小時共三次臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師胡玉芳表示，三伏貼療法是目前常見之中醫治療過敏性鼻炎的方法之一，其源自於清朝《張氏醫通》一書，內容提到：在夏月的三伏天，將白芥子、延胡索、甘遂、細辛等藥材研成細末，加入麝香及薑汁調勻後敷貼在背部的特定穴位約三小時後去除，每十天塗一次，塗抹三次，可治療疾病。
夏月三伏天進行 今年適逢7/21、7/31、8/10三伏貼是經由中藥對穴位產生微面積化學性、熱性刺激，達到治病、防病的效果，選在一年當中陽氣最旺盛的三伏天進行。以民國112年來說，初伏是國曆七月二十一日，中伏是國曆七月三十一日，末伏是國曆八月十日。此段期間氣候炎熱，人體皮膚膜理開張，有助於敷貼藥物刺激穴位來預防秋冬寒冷時期好發的過敏性鼻炎或氣喘，乃是中醫「冬病夏治」的概念；比起餵藥，穴位敷貼療法用來治療過敏性鼻炎或氣喘，是一種操作簡單，且不會讓小孩恐懼的治療方法。
民眾或許會好奇在進行幾次穴位敷貼之後，療效可以持續多久？國內進行的研究發現治療後經過一年的追蹤，仍有接近五成的患者感到症狀改善。
三伏貼安全性高、療效顯著 需留意皮膚副作用胡玉芳說，三伏貼是以藥物做穴位敷貼的方式來治療過敏疾病，目前廣泛應用鼻過敏及氣喘，其安全性高且療效顯著，而三伏貼中的白芥子及薑汁有皮膚刺激性，可以幫助藥物滲透皮膚，但也容易引起皮膚不適。
常見副作用是敷貼位置皮膚灼熱感、發紅、發癢、或起水泡，通常敷貼時間短於四小時，引起明顯皮膚副作用的機會大幅降低，而皮膚灼熱紅癢感會隨著時間消失，如有起小水泡，請勿抓搔，應保持皮膚清潔乾燥。如本身有特殊皮膚疾病者或是正在感冒發燒、嚴重慢性疾病、小於一歲幼兒及孕婦不宜作三伏貼。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58003
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