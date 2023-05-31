▲ LUXGEN U6 NEO 發表上市，起始售價 75.8 萬起採三車型規劃！

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本著『第一步，就是一大部』的核心理念，U6 NEO以價格重新定義車格，讓車主人生中的第一台車不需要將就，75.8萬起就能享有「跨界小休旅價格，中型SUV的大車格」！U6 NEO自帶亮點，炫彩勁化，從最電風格－新世代電動車款相同的純粹亮點外觀和最夯車色－星曜灰／品味藍，再最炫極智安全科技，如同電動車般超大的12吋多功能觸控螢幕車機，也比照URX NEO同步升級為最新世代的LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，全車系更標配10.25吋極智炫彩數位儀錶板，加上類麂皮LUXGEN CARE座椅與取自新世代LUXGEN品牌識別中代表對駕馭與生活樂趣追求的熱情紅車縫線，打造最炫內裝，讓日常用車就自帶亮點，有裡子也有面子，滿足您移動的無限可能。
此次推出「U6 NEO極智勁速版」（正式售價75.8萬）及「U6 NEO環景勁化版」（正式售價83.8萬）兩款車型，除了此次升級的項目外，U6 NEO更擁有超越同級的最富空間、202匹的最勁馬力，以及結合AR View+360度環景／AR底盤透視／無盲點車側影像輔助等在內的安全科技，U6 NEO以破壞性價格挑戰國產CUV最高性價比。上市期間再限量推出100台「U6 NEO RAYS勁階版」，標配專屬RAYS 19吋鍛造鋁圈，僅9公斤的六幅式設計，不僅讓視覺增添運動跑格化，也為車主帶來更靈活輕盈、更極致的駕控樂趣，限量勁階價84.8萬（原售價86.8萬），再加碼升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），優惠總價值逾10萬元，就等您一起大步跨界。
這次升級從裡子到面子，重新詮釋U6的獨特魅力，車頭承襲與新世代電動車款相同的【純粹亮點】家族設計語彙，純粹亮點懸浮式水箱護罩結合全新薄型雙箭式LED頭燈，雙L造型意象再融合大氣簡約的品牌銘牌更顯霸氣時尚，形塑出獨一無二、自帶亮點的新潮代休旅。升級人因介面LUXGEN THINK+ 5.0，透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能超級輕鬆簡單，無論是導航或聽音樂都可隨插即操作；全新10.25吋隨心奔放的數位儀表板設計－極智炫彩儀錶板，車主可依據顏色變換並快速分辨車輛動態，包含藍色－Normal Mode（預設開機模式）、綠色－ECO Mode（節能模式）、紅色－SPORT Mode（運動化模式），直覺式的面板設計可讓駕駛更加易讀專注。在車室空間上，不僅給予高彈性機能空間，滿足您大小乘載需求，更大量運用品牌識別中代表對駕馭與生活樂趣追求的熱情紅車縫線鋪陳，呼應極智炫彩儀錶板的運動化模式，再以兼具高級感與輕盈細緻的類麂皮LUXGEN CARE座椅，突顯運動跑旅的熱血風格。
除此之外，U6 NEO在安全配置上，全車系皆標配6具SRS安全氣囊、ESC動態車輛穩定、TCS循跡防滑、HAS斜披起步輔助、ABS防鎖定煞車、EBD電子煞車力道分配、BAS煞車輔助等多項主被動安全配備；U6 NEO 環景勁化版還搭載AR View+ System行車AR影像系統，可自動掃描環車360度立體影像，給予全車乘員極具安全的用車生活；最吸引人的限量U6 NEO RAYS勁階版升級成19吋RAYS鍛造鋁圈，由原廠直接幫您改裝，不僅強化操控、安全及舒適三感均衡，讓您的U6 NEO更具獨特風格的迷人魅力。
全新上市的LUXGEN U6 NEO車系以新世代的造車思維、嶄新的熱血內裝設計與超越同級的自由大空間、前瞻智慧科技，更以超高CP值來滿足新手、熟手的所有需求，讓您的第一步就是一大部，輕鬆躍級嶄新視野、坐擁大世界，提供給消費者前所未有的購車新選擇。為感謝所有消費者的支持與肯定，凡6/1(四)至6/30(五)止，限量入主「U6 NEO RAYS勁階版」只要84.8萬（原售價86.8萬），再加碼升級歐風雙彩車色（價值1.5萬）。此外，也同步歡慶推出「URX NEO 5人大生活家版」限量勁階價88.8萬，再送您LINK+智聯網系統（價值1.5萬）、升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），讓您輕鬆擁抱自由大空間，享受全方位智慧科技的駕馭感受；歡迎喜愛LUXGEN的準車主們，掌握最佳入主時機，以跨界小休旅價格，擁有一大部國產休旅。6/3~4、6/10~11全國生活館將舉辦新車上市發表會，歡迎蒞臨賞車、試乘，欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車，或電洽客服專線0800-588-088。讓U6 NEO使您自帶亮點、炫彩勁化！
【LUXGEN URX NEO正式售價】
- U6 NEO RAYS勁階版：限量勁階價84.8萬元（原售價86.8萬元）
- U6 NEO環景勁化版：正式售價83.8萬元（接單生產）
- U6 NEO極智勁速版：正式售價75.8萬元ㄇ