春季溫差大免疫力開天窗！醫：當心「帶狀疱疹」爆發面目全非

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潮健康／郭家和
春天溫差大當心免疫力開天窗 醫：注意帶狀疱疹爆發
三、四月間忽冷忽熱，劇烈溫差不只容易感冒，更要小心免疫力開天窗，「帶狀疱疹」風險增加。張益豪耳鼻喉專科診所院長張益豪受訪表示，當季節交替或節晝夜溫差大，保暖未作好易影響抵抗力，除了外界病菌入侵增加，潛伏體內的帶狀疱疹也可能伺機發作。
張益豪醫師表示，一年四季都可能是帶狀疱疹的發作時間，不過，觀察民眾就診現象，季節變化時免疫力下降，若再加上確診新冠病毒，更升高了帶狀疱疹的發作風險。就醫師的看診經驗來說，近三年新冠疫情大流行，帶狀疱疹就診比例更高於往年，考量到帶狀疱疹多在免疫力下降時發作，高風險族群應及早主動預防。
胸痛、耳朵痛是帶狀疱疹發作？ 併發症恐致「面目全非」
張益豪醫師指出，帶狀疱疹又稱為「皮蛇」，是水痘帶狀疱疹病毒造成的水疱性皮疹，人體初次感染時稱為「水痘」，痊癒後病毒仍會蟄伏在神經節，隨著年齡增長、發生其他疾病而免疫力下降時再次發作。統計顯示，國人一生中得到帶狀疱疹的機率是32.2%，85歲以上族群更高達1/2會發生帶狀疱疹1。切勿以為只要健康、無症狀，就表示終身免於帶狀疱疹威脅。
帶狀疱疹初期症狀不明顯，不少患者是皮膚長出群聚性小紅疹、小水泡後才就醫。張益豪醫師表示，疫情初期曾收治一名50多歲患者，就醫時右胸已有整片紅疹、破皮，雖然緊急給予抗病毒藥、止痛藥，但後續患者出國未追蹤，直到一年後回診仍持續疼痛，吃強效止痛藥也無法緩解。進一步開立神經鎮定劑才趨於穩定，也鼓勵他維持良好生活作息、多運動。在病情穩定、症狀緩和一段時間後，也可考慮施打帶狀疱疹疫苗，預防未來再次發作。
張益豪醫師說明，帶狀疱疹除了引發急性疼痛及慢性疹後神經痛，病毒如果侵犯顏面部位，更可能發生嚴重併發症。一名30多歲中科員工因耳朵劇痛送急診，赫然發現耳朵內耳道、耳膜長滿水泡，醫學上稱為「雷氏症候群」（Ramsayhuntsyndrome）。由於病毒侵犯顏面神經及多條顱神經，導致患者無法抬眉、嘟嘴，最終演變為不可恢復的顏面神經麻痺，並有將近20%的聽力永久受損，嚴重情況宛如面目全非。
帶狀疱疹有如體內「未爆彈」！ 風險族群應注意
張益豪醫師指出，帶狀疱疹的治療首要是降低抗病毒量，可給予口服或外用抗病毒藥物，也會開立消炎止痛藥及針對紅疹、水泡的藥膏。當治療無效或神經疼痛持續，會考慮給予神經穩定劑。由於水痘病毒潛伏在體內宛如「未爆彈」，一旦帶狀疱疹發作恐嚴重影響健康及生活，風險族群可考慮施打疫苗以降低發作風險。
年齡是帶狀疱疹的主要風險因子之一，研究顯示50歲以上發生帶狀疱疹的風險明顯增加2。張益豪醫師表示，只要年滿50歲，建議以維持良好生活作息、均衡飲食、規律運動進行預防，也可與醫師評估是否有接種帶狀疱疹疫苗的需要，未滿50歲者如有慢性病如糖尿病、氣喘、COPD、腫瘤病史，也有較高的帶狀疱疹風險。此外，生活作息不正常、經常熬夜及近年曾發生帶狀疱疹者，即便未滿50歲，都建議與醫師討論適合的帶狀疱疹預防方法。
換季時如何維持免疫力？ 醫師：預防帶狀疱疹愈早愈好
張益豪醫師提醒，換季時氣溫變化劇烈，50歲以上或有慢性病族群，平時應作好保暖功夫，穿著合適衣物，維持適當運動。有助於免疫力的營養素如維生素B群、維生素C、鋅離子皆可適當補充。也可向醫師諮詢預防帶狀疱疹的資訊，包含接種疫苗，增加身體對帶狀疱疹病毒的抵抗力。
張益豪醫師強調，人體無法維持終身不生病的健康狀態，下一場如同新冠病毒的大流行病何時到來亦未可知。因此，預防帶狀疱疹的準備愈早開始愈好，帶狀疱疹疫苗不僅能夠降低發作機率，更重要的是預防疹後疼痛。已發生帶狀疱疹者，長期仍有復發風險，在帶狀疱疹急性期結束足夠久後，也可以考慮施打疫苗。呼籲高危險族群應注意帶狀疱疹風險並積極預防。
1. John A;Infect Dis Clin North Am;2017;31;811–826
2. Epidemiology and economic burden of herpes zoster andpost-herpetic neuralgia in Italy: a retrospective, population-basedstudy：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20682044/
NP-TW-HZU-ADVR-230004 | Date of preparation: Mar 2023 更多疾病相關資訊請諮詢專業醫療人員
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