你對藥物過敏嗎？　留意6症狀「疹、破、痛、紅、腫、燒」

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根據政府統計，我國藥害救濟給付最主要的不良反應，是嚴重的藥物過敏反應。什麼是藥物過敏反應？簡單來講，就是服藥之後，身體出現無法預期的症狀，例如皮膚癢、起紅疹等，少數還可能出現嚴重的皮膚不良反應，而導致死亡的嚴重案例。所以看病時醫生都會問：有沒有對藥物過敏？
這真的很重要，為了提醒大家觀察並紀錄自己的用藥過敏史，食藥署與藥害救濟基金會曾推出「用藥過敏紀錄卡」，方便大家使用，也曾推出「藥物過敏早期症狀自我檢視表」及「藥物過敏6大症狀海報」，供醫療院所免費索取張貼。
民眾應注意自己的用藥過敏史，紀錄卡可連同健保卡隨身攜帶就醫，並可請醫生將過敏的藥品名稱註記在紀錄卡上，領藥時再請藥師核對，以免誤用過敏藥品。
此外也要對「疹、破、痛、紅、腫、燒」6大藥物過敏初期症狀有所了解與警覺，以避免發生嚴重藥物過敏的情況。
六大藥物過敏初期症狀1.「疹」--皮膚紅疹、搔癢或水泡
2.「破」--口腔潰瘍
3.「痛」--喉嚨痛
4.「紅」--眼睛不適(紅腫、灼熱)
5.「腫」--眼睛、嘴唇腫
6.「燒」--發燒
這些症狀可能在服藥後數日內發生，也可能二至三個月才出現。若出現時，應立即回診處方醫師。總而言之，多多了解身體對哪些藥物過敏，也就是在保障自己的安全喔！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57986
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