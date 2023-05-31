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安撫寶寶不再飛高高、亂搖晃！醫提 3 不 2 要原則照顧孩子「腦」健康

安撫寶寶不再飛高高、亂搖晃！醫提 3 不 2 要原則照顧孩子「腦」健康
安撫寶寶不再飛高高、亂搖晃！醫提 3 不 2 要原則照顧孩子「腦」健康

Heho健康

你喜歡跟孩子玩飛高高嗎？雖然孩子會因為暫時性的拋高、下墜而感到有趣，但這個動作其實暗藏危機。根據統計，嬰兒若承受劇烈搖晃，恐會導致寶寶受虐性腦傷，死亡率達 25%，即便存活也有 8 成可能出現失明、癱瘓、學習或語言障礙等終身失能的情況。

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即使避免飛高高的遊戲，有些日常照顧的方式也可能會造成受虐性腦傷，比如家長或照顧者為了安撫哭鬧不停的嬰幼兒，選擇握壓住嬰幼兒手腳、肩膀或胸廓，甚至以劇烈搖晃方式，或是放在大腿上劇烈晃動。但帶來的影響，輕微則造成寶寶嘔吐、意識不清等；嚴重甚至可能死亡。

劇烈搖晃恐致受虐性腦傷

台灣兒科醫學會曾指出，劇烈搖晃嬰兒是一種嚴重的身體虐待，常發生於未滿 3 歲兒童，尤其在 2 至 4 個月大的嬰兒身上最常見。到底怎樣的力道會造成腦部傷害？衛生福利部國民健康署解答，如果在正常照顧下或與寶寶玩耍，而晃動到嬰幼兒頭部，並不會造成寶寶腦部受傷，家長不用給自己太大的壓力。



過去將劇烈搖晃嬰兒的情形，稱之為「嬰兒搖晃症」。為了避免家長或照顧者的誤解，2009 年時美國醫學會與台灣兒科醫學會正式將嬰兒搖晃症修正為「受虐性腦傷」，國健署強調，目的是要改變民眾對於搖晃的觀念，「通常是非常劇烈的搖晃，才會造成腦部的傷害。」

「3 不 2 要」口訣預防腦傷

由於搖晃嬰兒的情形，最可能發生在寶寶哭鬧時，因此國健署解釋，寶寶會哭鬧不安，原因大多和肚子餓、脹氣、腸絞痛或尿布濕所造成的情緒反應，也請照顧者在安撫時，請不要用力搖晃嬰兒，應採取正確的作法安撫，牢記「3 不 2 要」原則，可以避免憾事的發生。

3 不：不亂晃、不拋接、不撞擊

  1. 不亂晃：勿雙手抓住寶寶的腋下或把嬰幼童放在大腿上劇烈晃動。
  2. 不拋接：勿上下拋接嬰兒，或將寶寶直接大力地丟到床上。
  3. 不撞擊：勿掌摑寶寶臉部或頭部。


2 要：要支撐、要耐心

  1. 要支撐：抱起嬰兒時，注意保護嬰兒頭頸部。
  2. 要耐心：耐心緩和寶寶的情緒，若照顧者因寶寶持續哭鬧，而無法短時間安撫，可尋找其他照顧者替代照顧或以寶寶喜歡的玩具、音樂等用品，轉移嬰兒不安的情緒等技巧。
新聞報導中，不乏家長或照顧對孩子進行拋摔動作，造成寶寶受虐性腦傷，最後死亡的案例。飛高高、搖晃寶寶完全不是有趣的動作，是爸爸媽媽在照顧新生兒的過程中，一定要避免危險動作。

文／陳韋彤　圖／孫沛群

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 安撫寶寶不再飛高高、亂搖晃！醫提 3 不 2 要原則照顧孩子「腦」健康

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