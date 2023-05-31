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劇烈搖晃恐致受虐性腦傷
台灣兒科醫學會曾指出，劇烈搖晃嬰兒是一種嚴重的身體虐待，常發生於未滿 3 歲兒童，尤其在 2 至 4 個月大的嬰兒身上最常見。到底怎樣的力道會造成腦部傷害？衛生福利部國民健康署解答，如果在正常照顧下或與寶寶玩耍，而晃動到嬰幼兒頭部，並不會造成寶寶腦部受傷，家長不用給自己太大的壓力。
過去將劇烈搖晃嬰兒的情形，稱之為「嬰兒搖晃症」。為了避免家長或照顧者的誤解，2009 年時美國醫學會與台灣兒科醫學會正式將嬰兒搖晃症修正為「受虐性腦傷」，國健署強調，目的是要改變民眾對於搖晃的觀念，「通常是非常劇烈的搖晃，才會造成腦部的傷害。」
「3 不 2 要」口訣預防腦傷
由於搖晃嬰兒的情形，最可能發生在寶寶哭鬧時，因此國健署解釋，寶寶會哭鬧不安，原因大多和肚子餓、脹氣、腸絞痛或尿布濕所造成的情緒反應，也請照顧者在安撫時，請不要用力搖晃嬰兒，應採取正確的作法安撫，牢記「3 不 2 要」原則，可以避免憾事的發生。
3 不：不亂晃、不拋接、不撞擊
- 不亂晃：勿雙手抓住寶寶的腋下或把嬰幼童放在大腿上劇烈晃動。
- 不拋接：勿上下拋接嬰兒，或將寶寶直接大力地丟到床上。
- 不撞擊：勿掌摑寶寶臉部或頭部。
2 要：要支撐、要耐心
- 要支撐：抱起嬰兒時，注意保護嬰兒頭頸部。
- 要耐心：耐心緩和寶寶的情緒，若照顧者因寶寶持續哭鬧，而無法短時間安撫，可尋找其他照顧者替代照顧或以寶寶喜歡的玩具、音樂等用品，轉移嬰兒不安的情緒等技巧。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 安撫寶寶不再飛高高、亂搖晃！醫提 3 不 2 要原則照顧孩子「腦」健康