▲ Gogoro Network® 用戶突破 54 萬，自由省新資費方案 6 / 1 上線

我是廣告 請繼續往下閱讀
「自由省」電池資費方案
既有方案
2023/6/1 起新增方案
|適用電池顆數
單顆電池、二顆電池
二顆電池
二顆電池
|月繳基本費用
$319
$519
$819
|電池使用費
以每安培小時 (Ampere Hour) $2.3 元計算
|每月贈送電池使用費折抵金
$200
可扣抵騎乘公里數：
- 近 135 公里 / 單顆電池
- 近 106 公里 / 二顆電池
$600
可扣抵騎乘公里數：
近 318 公里 / 二顆電池
$1,200
可扣抵騎乘公里數：
近 637 公里 / 二顆電池
|專屬優惠
|1. 動態折價：
透過 Gogoro / Gogoro Network App 找到「綠點」 GoStation（半徑五公里內，有 10 顆以上滿格電池的站點），單次換電享最高 8 折優惠。
2. 遞延抵扣：
當月未使用完之電池使用費折抵金，可遞延一次至次月使用。
3. 免費性能提升服務：
解鎖更快的起步加速度，享受更極致的性能體驗。用戶可透過 Gogoro / Gogoro Network 官網、Gogoro / Gogoro Network App 自行啟用或關閉性能提升。
「高用量自由省」電池資費方案
|適用電池顆數
二顆電池（含以上）
|月繳基本費用
$1,269
$969（綁約 18 個月）
|電池使用費
以每安培小時 (Ampere Hour) $2.3 元計算
既有方案
新購車專屬
(2023/6/1 - 2023/12/31 完成購車及訂閱)
|每月贈送電池使用費折抵金
$3,000
可扣抵騎乘公里數：
近 1,600 公里
$4,0009
可扣抵騎乘公里數：
近 2,125 公里
|專屬優惠
|1. 動態折價：
透過 Gogoro / Gogoro Network App 找到「綠點」 GoStation（半徑五公里內，有 10 顆以上滿格電池的站點），單次換電享最高 8 折優惠。
2. 遞延抵扣：
當月未使用完之電池使用費折抵金，可遞延一次至次月使用。
3. 免費性能提升服務：
解鎖更快的起步加速度，享受更極致的性能體驗。用戶可透過 Gogoro / Gogoro Network 官網、 Gogoro / Gogoro Network App 自行啟用或關閉性能提升。