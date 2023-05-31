Gogoro不藏了！曝這樣搭免費騎530公里　新增2自由資費明上路

Gogoro Network® 用戶突破 54 萬，自由省新資費方案 6 / 1 上線

▲ Gogoro Network® 用戶突破 54 萬，自由省新資費方案 6 / 1 上線
▲ Gogoro Network® 用戶突破 54 萬，自由省新資費方案 6 / 1 上線

2GameSome - 有車賞

Gogoro 旗下電池交換平台 Gogoro Network 突破 54 萬電動機車用戶數，於全台佈建逾 2,500 個 GoStation 站點、12,000 個機櫃1、已投放超過 110 萬顆智慧電池，每日支援逾 40 萬次電池交換次數。持續滿足多元騎乘需求，Gogoro Network 於 6/1 起，新增兩個全新「自由省 $519」及「自由省 $819」電池服務資費方案2，讓自由省資費級距更完整，搭配動態折價3、遞延折扣4 與免費性能提升服務5，騎多少、花多少，都超值。同時，Gogoro Network 祭出新購車限時優惠，6/1 起至 12/31 入手 Gogoro 或 PBGN（Powered by Gogoro Network）之二顆電池（含以上）任一款全新智慧電動機車，如當月選擇「高用量自由省 $969」或「高用量自由省 $1,269」電池服務資費方案6，即加贈電池使用費折抵金 $1,000 元，相當於每月多享近 530 公里7 免費騎！

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以今年第一季來看，已有超過五成 Gogoro Network 新用戶訂閱「自由省」電池資費方案8，依據實際電池使用量計費，怎麼騎、怎麼省，都由自己掌握。自 6/1 起，Gogoro Network 將在現行自由省 $319 方案的基礎上，新增「自由省 $519」及「自由省 $819」方案（適用於二顆電池），為車主提供更彈性靈活的選項，騎乘更輕鬆自在。

「自由省」電池資費方案


既有方案

2023/6/1 起新增方案

適用電池顆數

單顆電池、二顆電池

二顆電池

二顆電池

月繳基本費用

$319

$519

$819

電池使用費

以每安培小時 (Ampere Hour)  $2.3 元計算

每月贈送電池使用費折抵金

$200

 

可扣抵騎乘公里數：

- 近 135 公里 / 單顆電池

- 近 106 公里 / 二顆電池

$600

 

可扣抵騎乘公里數：

近 318 公里 / 二顆電池

$1,200

 

可扣抵騎乘公里數：

近 637 公里 / 二顆電池

 

專屬優惠

1. 動態折價：

透過 Gogoro / Gogoro Network App 找到「綠點」 GoStation（半徑五公里內，有 10 顆以上滿格電池的站點），單次換電享最高 8 折優惠。


2. 遞延抵扣：

當月未使用完之電池使用費折抵金，可遞延一次至次月使用。


3. 免費性能提升服務：

解鎖更快的起步加速度，享受更極致的性能體驗。用戶可透過 Gogoro / Gogoro Network 官網、Gogoro / Gogoro Network App 自行啟用或關閉性能提升。

「高用量自由省」電池資費方案

適用電池顆數

二顆電池（含以上）

月繳基本費用

$1,269

$969（綁約 18 個月）

電池使用費

以每安培小時 (Ampere Hour)  $2.3 元計算

既有方案

新購車專屬

(2023/6/1 - 2023/12/31 完成購車及訂閱)

每月贈送電池使用費折抵金

$3,000

 

可扣抵騎乘公里數：

近 1,600 公里

$4,0009

 

可扣抵騎乘公里數：

近 2,125 公里

專屬優惠

1. 動態折價：

透過 Gogoro / Gogoro Network App 找到「綠點」 GoStation（半徑五公里內，有 10 顆以上滿格電池的站點），單次換電享最高 8 折優惠。


2. 遞延抵扣：

當月未使用完之電池使用費折抵金，可遞延一次至次月使用。


3. 免費性能提升服務：

解鎖更快的起步加速度，享受更極致的性能體驗。用戶可透過 Gogoro / Gogoro Network 官網、 Gogoro / Gogoro Network App 自行啟用或關閉性能提升。

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