▲ Gogoro Network® 用戶突破 54 萬，自由省新資費方案 6 / 1 上線

專屬優惠





1. 動態折價：



透過 Gogoro / Gogoro Network App 找到「綠點」 GoStation（半徑五公里內，有 10 顆以上滿格電池的站點），單次換電享最高 8 折優惠。





2. 遞延抵扣：



當月未使用完之電池使用費折抵金，可遞延一次至次月使用。





3. 免費性能提升服務：



解鎖更快的起步加速度，享受更極致的性能體驗。用戶可透過 Gogoro / Gogoro Network 官網、Gogoro / Gogoro Network App 自行啟用或關閉性能提升。



