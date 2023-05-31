530 我愛三菱日 中華汽車展開「桃園河川清潔行動」
為使桃園市河川保持乾淨與美麗，成為環境友善的宜居城市，連續七年榮獲「桃園市河川認養績優企業」獎項肯定的中華汽車2023年展開「桃園河川清潔行動」，繼楊梅廠長期認養秀才窩段溪流後，再投入志工一起守護市內河川，為桃園溪流潔淨許下一份承諾。首場「桃園河川清潔行動」，中華汽車特別選在「530我愛三菱日」展開，藉由財團法人中華民國荒野保護協會桃園分會輔導帶領，邀請同仁志工一同前進中壢老街溪，清理溪流沿岸垃圾，透過垃圾分類、記錄逐步落實環境永續。
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老街溪流發源於龍潭、經平鎮、中壢、青埔再至大園出海，是南桃園最主要的水道，出海口的許厝港更是早年移墾時期的重要貿易港口。中華汽車每年舉辦超過20場淨灘活動，主要清理的海域以桃園沿海海岸、濕地為主，近年來發現出海口垃圾中有部分來自於河川民生丟棄所致，因此，今年擴大啟動「桃園河川清潔行動」，淨溪範圍以水務局列管的南崁溪、茄苳溪、老街溪、新屋溪等九條溪流為主，如加上桃園境內河川及海岸線，中華汽車將持續守護的河川海域總長達246公里，未來期望透過企業以大帶小的號召，邀請更多協力廠商一同加入。
中華汽車2016-2022年連續七年獲得桃園市河川認養績優企業獎項肯定，多年來持續響應桃園市環保局認養河川保護政策，2014年起中華汽車楊梅廠主動認養廠區外秀才窩段八百公尺溪流，每月進行認養河段維護作業，定期巡視清理認養河段水域環境。2017年將宿舍旁之荷花池改建為生態池，復育台灣原生種及殼斗科植物，並結合中華幼兒園生態教育，讓生態池以「社區共好」的方式永續經營。
為使生態教育持續扎根，鼓勵更多同仁參與環境永續活動，中華汽車於廠內推動「三菱綠生活」計畫，每月由各部門串連推動一件與環境永續相關的活動，年初至今先後舉辦「山椒魚來了」、「守護黑面琵鷺」生態電影包場、荒野保護協會生態教育講座，並帶領同仁響應「關燈一小時」及「綠色生活21天」倡議活動，以行動接力持續深耕ESG。