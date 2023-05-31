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Daimler Truck 及 Toyota Motor Corporation 宣告共同簽署合作備忘錄

▲ Daimler Truck 及 Toyota Motor Corporation 宣告共同簽署合作備忘錄
▲ Daimler Truck 及 Toyota Motor Corporation 宣告共同簽署合作備忘錄

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日本東京及德國萊恩費爾登 – Daimler Truck Holding AG (以下簡稱 Daimler Truck) 、Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (以下簡稱 MFTBC)、Hino Motors Ltd. (以下簡稱Hino) 及Toyota Motor Corporation (以下簡稱 TOYOTA) 於昨日(30)就加速先進技術的開發及合併 MFTBC 和 HINO達成合作備忘錄。

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Daimler Truck、MFTBC、Hino及Toyota將透過開發CASE技術（聯網科技/智慧駕駛/共享與服務/電動驅動）並於全球範圍內加強商用車業務，共同實現碳中和並創造繁榮的交通移動社會。

  • MFTBC及Hino將以對等原則進行合併，並在商用車開發、採購和生產領域展開合作。雙方將打造成具有全球競爭力的日本商用車製造商。
  • Daimler Truck及Toyota將對合併後的MFTBC和Hino的（上市）控股公司進行同等投資。雙方將合作開發氫氣和其他CASE技術，用以做為新公司的競爭力。
所有四家公司的企業理念共同點是希望透過交通運輸為繁榮社會做出貢獻。為了繼續成為世界變革的重要力量，這四家公司打算推廣環境友善的車輛使用，並增加交通移動在世界社會系統中的價值。

MFTBC及Hino攜手將創造綜效並增強日本卡車製造商的競爭力，鞏固日本和亞洲汽車行業的基礎，並為他們的客戶、利益相關者和社會做出貢獻。

Daimler Truck及Toyota雙方都將根據當地需求量身定制，以全球完整的陣容視為其企業優勢之一，且為了實現碳中和，將重視根據當地條件及客戶使用車輛的方式，來提供多樣化選擇途徑。

Daimler Truck CEO - Martin Daum表示：「Daimler Truck對於我們的產品感到非常自豪，因為卡車和公共汽車讓世界運轉起來，很快也將會實現零排放；因此，未來前景廣闊，今天的公告是實現未來經濟發展和引領可持續交通的關鍵一步，計劃中的新公司將成為東南亞的一支重要力量，也是Daimler Truck家族的重要夥伴。」

Toyota Motor Corporation CEO - Koji Sato表示：「我們四家公司之間的合作是創造日本商用車未來和移動社會未來的夥伴關係，我們四家公司將以共同的願景攜手合作，通過加強CASE技術實現碳中和，通過解決社會問題改變商用車的未來，共建未來。」

MFTBC CEO - Karl Deppen表示：「這次密切的合作將使我們能夠加速運輸行業的減碳，打造一個更強大的日本商用車製造商。在FUSO和Hino這兩個知名品牌下，我們將繼續在服務日本、亞洲及其他地區的客戶需求面發揮主導作用。」

Hino CEO - Satoshi Ogiso表示：「我們將團結『支持交通移動，貢獻社會』的願景，攜手加速先進技術的發展，以應對日益激烈的全球競爭。通過這些努力，我們將努力應對社會挑戰，例如實現碳中和。」

有關合作範圍和性質的詳細資訊，包括新控股公司的名稱、地點、持股比例和公司結構，將在未來18個月內確定，雙方計劃在2024年第一季度簽署最終協議，目標是於2024年底前完成交易。一旦所有相關方達成協議，雙方將於相關董事會、股東和當局的批准下開始推進。

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