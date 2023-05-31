常頭暈注意！當心是「鏡像動脈瘤」惹禍　像炸彈隨時奪命

我是廣告 請繼續往下閱讀
鏡像動脈瘤恐隨時破裂 女性罹患率高於男性台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達說明，鏡像動脈瘤意指對稱性分布於顱內中線兩側對應血管的動脈瘤，腦動脈瘤成因是由於腦內動脈管壁變薄且經血流衝擊而膨大形成圓球，結構十分脆弱，隨時可能破裂。
根據神經外科雜誌《Journal of neurosurgery》研究指出，女性相較於男性更容易患有鏡像動脈瘤，且集中於40歲至70歲年齡層。另有研究顯示高血壓、抽菸、飲酒、吸食毒品都是造成動脈瘤破裂出血的危險因子。
死亡率高 治療後仍可能神經缺損徐賢達指出，腦動脈瘤破裂的死亡率非常高，約三分之一的患者出血後到院前已死亡，另外三分之一的患者在治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中有一半經治療後可能會造成神經缺損。因此術後第四天到第十天是重要的過渡期，首先是出血的血水可能造成血管痙攣，產生中風的風險；其次是出血後腦循環的脊隨液阻塞，容易出現水腦症；最後是出血會造成神經不正常放電，誘發癲癇發作，以上三點都是病患需要面對的嚴峻關卡。
「開顱夾閉術」阻斷血液 復發率幾近於零中大腦動脈瘤屬於寬頸瘤，其開口較大，因此開顱夾閉手術是較為理想的選擇，徐賢達醫師表示，開顱夾閉手術須移除頭蓋骨，以鈦合金動脈瘤夾夾住動脈瘤根部，阻斷血液滋養它長大，手術成功後復發率幾近於零。順利夾閉後再透過術中血管攝影與血管超音波即時檢查，避免夾閉不全或是壓迫到周圍血管。
徐賢達提醒，大腦動脈瘤容易產生劇烈頭痛、噁心嘔吐、脖子僵硬、畏光等症狀，若民眾出現上述情形務必及時就醫檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57985
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw