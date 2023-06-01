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不僅尺碼稱霸，Land Rover Defender 130 X P400 更於功能與豪華面向攻頂

▲ 不僅尺碼稱霸，Land Rover Defender 130 X P400 更於功能與豪華面向攻頂
▲ 不僅尺碼稱霸，Land Rover Defender 130 X P400 更於功能與豪華面向攻頂

2GameSome - 有車賞

基於功能導向的車型設定，Land Rover Defender 於過去世代便曾以軸距長度為區分，推出如 90、110、130 等多樣車型。當世代更新，此世代 Defender 因融合經典與創新的吸睛外型、更優異的行路質感與豪華配備而受到全球車迷愛戴之際，Land Rover當然也沒放棄任何增加車迷入手的機會，如此的一輛龐然大物 Defender 130，就這樣出現在台灣市場、就這樣成為此次試車主角。

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試駕車款為 Land Rover Defender 130 X P400，建議售價新台幣 446 萬元。
試駕車款為 Land Rover Defender 130 X P400，建議售價新台幣 446 萬元。
相信對於多數Defender資深玩家而言，眼見此次的 Defender 130 X P400，心中應該會有所五味雜陳，開心的是延續過往有著同樣豐富的車型選擇，但疑惑的是 Defender 130 不再如車名定義般的延展軸距，而是採用與 Defender 110 完全一樣的 3022mm 軸距長度，僅針對後懸長度延伸，讓其有著標準八人座的空間配置，較 Defender 110 車長增加 34cm 之多（皆以含車後備胎比較），也增加了更多元的空間使用機能。

此世代 Defender 130 不再如車名定義般的延展軸距，而是採用與 Defender 110 一樣的 3022mm 軸距。
此世代 Defender 130 不再如車名定義般的延展軸距，而是採用與 Defender 110 一樣的 3022mm 軸距。
此舉雖然稍微牴觸過去的命名與車型打造原意，但優點是除了降低研發成本以外，維持相同的穿越角、進入角與迴轉半徑，唯一會犧牲的就是離去角從 40 度縮減至 29 度，其餘如 90cm 的涉水深度等越野能力，是一點也沒打折的。

離去角從 40 度縮減至 29 度，其餘如 90cm 的涉水深度等越野能力皆維持 Defender 一貫強悍。
離去角從 40 度縮減至 29 度，其餘如 90cm 的涉水深度等越野能力皆維持 Defender 一貫強悍。
開著車長 5358mm 的 Defender 130 於台北市區遊走，憑藉著方正的車身線條與高聳的視野，其實並沒有太大的難度，再加上當前車長動輒五米以上的貨卡車型在台灣的熱賣，Defender 130 也並無太過鶴立雞群的突兀，就算遇到了路邊停車的時候，藉由標配的 360 度環景停車輔助，也不會是個不可能的任務。當然，Defender 130 所具備的 1970mm 的車高條件，本來就需要在停車時慎選停車場與位置，基本的心理準備與科技配備輔助下，駕著 Defender 130 於市區遊走，真的沒想像中的難。

都會中的悠遊，確實是可惜的 Defender 130 的一身好功夫，鑑於原廠的限制，無法駕著 Defender 130 來一趟紮紮實實的越野體驗，但相信以過去 90 與 110 的駕駛經驗，Defender 130 的越野能力是無庸置疑的，且更重要的是，從 Defender 130 配備面分析，Defender 130 除了可以說是當前 Defender 車身尺碼最大、空間機能最佳的代表以外，更是配備最頂的旗艦車款，在 Defender 110 車型上需要選配的 ATPC 全地形行進控制系統、可調式地形反應系統、主動動態控制系統、中央差速器以外再額外加上的電子主動式後軸差速器、拖車勾/進階拖曳輔助等配備全數成為 Defender 130 的標配後，越野能力更是無庸置疑。對於配備控或是越野咖而言，相信 Defender 130 絕對更有魅力。

在 Defender 110 車型上需要選配的 ATPC 全地形行進控制系統、可調式地形反應系統、主動動態控制系統、中央差速器以外再額外加上的電子主動式後軸差速器、拖車勾/進階拖曳輔助等配備全數成為 Defender 130 的標配。
在 Defender 110 車型上需要選配的 ATPC 全地形行進控制系統、可調式地形反應系統、主動動態控制系統、中央差速器以外再額外加上的電子主動式後軸差速器、拖車勾/進階拖曳輔助等配備全數成為 Defender 130 的標配。
對於配備控或是越野咖而言，相信 Defender 130 絕對更有魅力。
對於配備控或是越野咖而言，相信 Defender 130 絕對更有魅力。
提及配備，Defender 130 座艙內同樣有著專屬設計，為了符合其 Defender 130 X P400 之名，與 Defender 110 P300車型相同的溫莎皮革座椅加上雙前座 14 向電動調整與通風加熱功能以外，第二排與第三排座椅都配備加熱功能，且第二排座椅還有 60:40 的後仰功能，更有其他車型沒有的四區恆溫空調。外觀部分，Defender 130 X P400 還標配了矩陣式 LED 頭燈、全景式電動玻璃天窗等，透過將其他車型的選配標配化的方式，更為彰顯 Defender 130 的旗艦身份，也期望讓其多出 Defender 110 P300 高達 144 萬的身價，能更為合理一些。

Defender 130 X P400 為當前車系旗艦，所有配備也幾乎滿配。
Defender 130 X P400 為當前車系旗艦，所有配備也幾乎滿配。
雙環儀表搭配數位顯示幕。
雙環儀表搭配數位顯示幕。
11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示屏幕，具備 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型手機連網功能。
11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示屏幕，具備 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型手機連網功能。
粗切削核桃木材質，增加整體質感與特殊性。
粗切削核桃木材質，增加整體質感與特殊性。
中央扶手下置物空間具備製冷功能。
中央扶手下置物空間具備製冷功能。
可惜沒有配備數位後視鏡。
可惜沒有配備數位後視鏡。
溫莎皮革座椅加上雙前座 14 向電動調整與通風加熱功能。
溫莎皮革座椅加上雙前座 14 向電動調整與通風加熱功能。
第二排座椅除了可以加熱以外還有 60:40 的後仰功能。
第二排座椅除了可以加熱以外還有 60:40 的後仰功能。
第三排座椅也有加熱功能。
第三排座椅也有加熱功能。
身高 177cm 乘客示範第三排乘坐空間，鑑於較高的離地高度與維持相同軸距，因此第三排乘客上下車會有較高難度。
身高 177cm 乘客示範第三排乘坐空間，鑑於較高的離地高度與維持相同軸距，因此第三排乘客上下車會有較高難度。
標配四區恆溫空調系統。
標配四區恆溫空調系統。
C 柱上也有空調出風口。
C 柱上也有空調出風口。
標配 Meridian 400W 頂級數位化音響系統。
標配 Meridian 400W 頂級數位化音響系統。
同樣採取側開尾門設計。
同樣採取側開尾門設計。
行李廂空間配備有 110V 外接電源插座。
行李廂空間配備有 110V 外接電源插座。
鑑於標配 EAS 電子氣壓懸吊系統，因此可從後廂控制車身高度，便利收放行李。
鑑於標配 EAS 電子氣壓懸吊系統，因此可從後廂控制車身高度，便利收放行李。
五人乘坐時，最大空間就可達 1,015 公升容積。
五人乘坐時，最大空間就可達 1,015 公升容積。
試駕車款選配進階黑色外觀套件，價格為新台幣 40,100 元。
試駕車款選配進階黑色外觀套件，價格為新台幣 40,100 元。
標配矩陣式 LED 頭燈。
標配矩陣式 LED 頭燈。
拖車勾/進階拖曳輔助也是標配。
拖車勾/進階拖曳輔助也是標配。
配備 20 吋 5 輻 5098 式緞光深灰色輪圈，價格為新台幣 29,400 元。
配備 20 吋 5 輻 5098 式緞光深灰色輪圈，價格為新台幣 29,400 元。
要讓 446 萬的身價合理，還有 Defender 130 X 400 所具備動力規格，換上了 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，具備 400ps 最大馬力與 550Nm 最大扭力，搭配八速手自排變速箱之後，可於 6.6 秒完成 0-100km/h 加速過程，論動力輸出與加速反應，也堪稱家族之最。

搭載 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，具備 400ps / 6500rpm 最大馬力與 550Nm / 5000rpm 最大扭力。
搭載 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，具備 400ps / 6500rpm 最大馬力與 550Nm / 5000rpm 最大扭力。
動力銜接 ZF 八速手自排變速箱。
動力銜接 ZF 八速手自排變速箱。
ATPC 全地形行進控制系統、可調式地形反應系統、主動動態控制系統皆為標配。
ATPC 全地形行進控制系統、可調式地形反應系統、主動動態控制系統皆為標配。
第二代全地形反應系統有著相當多元的行車模式。
第二代全地形反應系統有著相當多元的行車模式。
雖然，從外型的比例而言，個人還是偏好過往真正延展軸距的 Defender 130 車型，但此次透過原廠的操作與台灣分公司的配備設定，Defender 130 X P400 很聰明的除了成為家族中尺碼最大、空間機能最佳的旗艦以外，更在配備面有所區隔，相信對於原本就已在考慮 Defender 110 車型的買家，Defender 130 X P400 之的現身無疑是增加了更攻頂的選擇。對於入手後需要常往野外活動的準車主們，有著最完整的越野科技、更有餘裕裝載戶外生活配備的 Defender 130 X P400 出現後，要如何選擇？相信答案已經十分明顯。

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