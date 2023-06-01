▲ 不僅尺碼稱霸，Land Rover Defender 130 X P400 更於功能與豪華面向攻頂

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相信對於多數Defender資深玩家而言，眼見此次的 Defender 130 X P400，心中應該會有所五味雜陳，開心的是延續過往有著同樣豐富的車型選擇，但疑惑的是 Defender 130 不再如車名定義般的延展軸距，而是採用與 Defender 110 完全一樣的 3022mm 軸距長度，僅針對後懸長度延伸，讓其有著標準八人座的空間配置，較 Defender 110 車長增加 34cm 之多（皆以含車後備胎比較），也增加了更多元的空間使用機能。
此舉雖然稍微牴觸過去的命名與車型打造原意，但優點是除了降低研發成本以外，維持相同的穿越角、進入角與迴轉半徑，唯一會犧牲的就是離去角從 40 度縮減至 29 度，其餘如 90cm 的涉水深度等越野能力，是一點也沒打折的。
開著車長 5358mm 的 Defender 130 於台北市區遊走，憑藉著方正的車身線條與高聳的視野，其實並沒有太大的難度，再加上當前車長動輒五米以上的貨卡車型在台灣的熱賣，Defender 130 也並無太過鶴立雞群的突兀，就算遇到了路邊停車的時候，藉由標配的 360 度環景停車輔助，也不會是個不可能的任務。當然，Defender 130 所具備的 1970mm 的車高條件，本來就需要在停車時慎選停車場與位置，基本的心理準備與科技配備輔助下，駕著 Defender 130 於市區遊走，真的沒想像中的難。
都會中的悠遊，確實是可惜的 Defender 130 的一身好功夫，鑑於原廠的限制，無法駕著 Defender 130 來一趟紮紮實實的越野體驗，但相信以過去 90 與 110 的駕駛經驗，Defender 130 的越野能力是無庸置疑的，且更重要的是，從 Defender 130 配備面分析，Defender 130 除了可以說是當前 Defender 車身尺碼最大、空間機能最佳的代表以外，更是配備最頂的旗艦車款，在 Defender 110 車型上需要選配的 ATPC 全地形行進控制系統、可調式地形反應系統、主動動態控制系統、中央差速器以外再額外加上的電子主動式後軸差速器、拖車勾/進階拖曳輔助等配備全數成為 Defender 130 的標配後，越野能力更是無庸置疑。對於配備控或是越野咖而言，相信 Defender 130 絕對更有魅力。
提及配備，Defender 130 座艙內同樣有著專屬設計，為了符合其 Defender 130 X P400 之名，與 Defender 110 P300車型相同的溫莎皮革座椅加上雙前座 14 向電動調整與通風加熱功能以外，第二排與第三排座椅都配備加熱功能，且第二排座椅還有 60:40 的後仰功能，更有其他車型沒有的四區恆溫空調。外觀部分，Defender 130 X P400 還標配了矩陣式 LED 頭燈、全景式電動玻璃天窗等，透過將其他車型的選配標配化的方式，更為彰顯 Defender 130 的旗艦身份，也期望讓其多出 Defender 110 P300 高達 144 萬的身價，能更為合理一些。
要讓 446 萬的身價合理，還有 Defender 130 X 400 所具備動力規格，換上了 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，具備 400ps 最大馬力與 550Nm 最大扭力，搭配八速手自排變速箱之後，可於 6.6 秒完成 0-100km/h 加速過程，論動力輸出與加速反應，也堪稱家族之最。
雖然，從外型的比例而言，個人還是偏好過往真正延展軸距的 Defender 130 車型，但此次透過原廠的操作與台灣分公司的配備設定，Defender 130 X P400 很聰明的除了成為家族中尺碼最大、空間機能最佳的旗艦以外，更在配備面有所區隔，相信對於原本就已在考慮 Defender 110 車型的買家，Defender 130 X P400 之的現身無疑是增加了更攻頂的選擇。對於入手後需要常往野外活動的準車主們，有著最完整的越野科技、更有餘裕裝載戶外生活配備的 Defender 130 X P400 出現後，要如何選擇？相信答案已經十分明顯。