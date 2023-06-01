國人糖尿病共病前3名曝！　產官學推「精準衛教」3面向助糖友共病預防

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國人常見糖尿病共病 第1名心血管疾病根據衛福部健保署統計，109年因糖尿病就醫人數已高達242萬，糖尿病共病多且影響深遠。國家衛生研究院副院長許惠恒表示，根據追蹤資料統計，台灣人常見的糖尿病共病第一名是心血管疾病，第二名是腎病變，第三名是視網膜病變。
其中，台灣糖尿病腎病變的比例比歐美地區高，根據國健署資料顯示，每3位糖友就有1位將衍生慢性腎臟病問題。而許惠恒副院長指出，糖尿病患者罹患冠狀動脈心臟病的機率為一般人的2倍，發生腦中風的機率也比一般人多出3倍。
每人共病風險不同 國衛院研發預測平台因此，及早預防共病非常重要，然而每位患者狀況不同，如果能精準評估共病發生風險並及早預防，將有機會提升照護品質，也能讓病患維持良好的生活品質。
而現在精準醫療已是一大趨勢，衛教也可以走向「精準衛教」。國家衛生研究院院長司徒惠康表示，國際間在推動精準醫療時多著重於治療上，但其實前期預防衛教也需要因應患者狀況而更個人化，國衛院現階段正投入一款糖尿病共病預測平台的研發，運用數據計算、比較共病風險，以提供精準醫療照護模式。
中華民國糖尿病衛教學會秘書長歐弘毅進一步說明，過往糖尿病患者需要兼顧腎心共病預防，可能得同時顧慮多面向生活型態調整與治療，但在精準衛教工具輔助下，可幫助患者預測不同共病的發生機率與順序，並提早做好準備。
產官學合作精準衛教計畫 著重3面向強化而國家衛生研究院、中華民國糖尿病衛教學會、臺灣阿斯特捷利康共同發起「2025糖尿病精準衛教計畫」。王治元理事長表示，本次計畫將會著重於3大面向的強化，包括：
- 照護團隊賦能：
- 強化衛教師角色
- 衛教教材更新及精準成效評估
- 促進跨團隊經驗交流
- 以病人為中心：
- 落實照護平權，增加衛教資源可近性
- 以患者為中心的個人化健康管理
- 提升病患的自我照護能力
- 共病早期預防：
- 精準檢測腎病變、心血管疾病等風險
- 針對共病擬定最適合的個人化預防、治療與照護方式
- 提升醫療效率與患者的生活品質
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58035
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