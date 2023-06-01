喉嚨痛勿輕忽，６症狀速就醫！美國國父就是因「急性會厭炎」病逝。

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賴盈達醫師首先說明，會厭是位於喉部、舌頭後方、較深處的軟骨構造，外觀如葉片，主要功用在於吞嚥時關閉，讓水、食物或口水正確地進入食道，避免進入氣管引起嗆咳、阻礙呼吸、窒息等。
當人體受到細菌、病毒侵襲等呼吸道疾病感染，或是過敏等影響使呼吸道發炎時，會厭也有可能出現發炎情況，若會厭發炎的較嚴重形成「急性會厭炎」，過度腫脹的會厭就有可能阻礙氣管，進而無法呼吸、出現致命危機，是耳鼻喉科中的急症。
賴盈達醫師也指出，急性會厭炎的致命風險又以三高、肥胖、代謝症候群等慢性疾病者致命風險更高。因此提醒喉嚨若痛得非比尋常，千萬不能輕忽。
急性會厭炎致命只需數小時，醫籲喉痛６症狀應盡速就醫！
賴盈達醫師表示，感冒、病毒感染、過敏等情況，常見也都會出現喉嚨痛、頭暈、流鼻水、多痰等情況。但若是喉嚨疼痛又出現了痰量異常過多、發燒、聲音沙啞、口水無法吞嚥、甚至流口水、呼吸不順暢等，就應盡速就醫，因為這可能代表著急性會厭炎正在形成。而從急性會厭炎形成，到出現生命安全隱憂，通常不需要一天的時間，快的話也有可能半日或數小時。
她喉嚨痛竟住院一周？！醫：若沒開刀可能致命。
賴盈達醫師也分享，日前在醫院服務時，也曾遇過印象深刻的急性會厭炎案例。該案例起初是喉嚨痛就醫，醫師檢查後發現喉部發炎，開立藥物讓案例回家用藥。但沒想到患者返家後會厭開始發炎，疼痛不堪，隔日再就診檢查，發現會厭已經腫得像「麵菇」一般，且也多痰、呼吸困難，此時一般的消炎止痛藥已效果有限。
經評估後案例需要住院開刀並緊急氣切，案例也相當驚訝，不過就是喉嚨痛竟然得住院。醫師解釋，當時會厭軟骨發炎腫脹已經阻礙了呼吸道，且正持續擴大，若不治療，數小時後恐怕會有生命危險。後續經緊急氣切以及開刀引流切開厭會流出大量的膿、消炎、消腫，並開立一個禮拜的抗生素藥物，患者住院一個禮拜後康復，所幸沒有危及生命。
急性會厭炎知名案例：美國首任總統－喬治．華盛頓
賴盈達醫師也指出，歷史上知名的急性厭會炎案例，就包括了美國的第一任總統喬治．華盛頓。據文獻記載，華盛頓病逝的主要原因，正是當年因感冒而引起急性會厭炎，不到一天的時間，出現了喉嚨異常漲痛、高燒不退、聲音嘶啞等症狀，無奈後續的治療效果無效而驟然病逝。
賴盈達醫師再三提醒，喉嚨痛雖然是很一般也很常見的症狀，但每個人的耐痛程度不同，發炎位置也不同，若出現不尋常的症狀還是應有病識感、提高警覺，以避免憾事發生。
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