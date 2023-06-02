6月熱唱／hito流行音樂獎卡司超華麗！張清芳、楊丞琳接力攻蛋

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同一日還有康康在台北流行音樂中心舉行的「百味人生 百變康康」演唱會，康康今年出道25年，去年發行了新專輯《百味人生》，因此舉辦同名演唱會，上個月底搶先在高雄流行音樂中心登場，現場發揮「國台語雙聲道」演唱功力，也發揮模仿長才，帶來精采絕倫的模仿秀。
至於同樣在6月3日開唱的還有周湯豪，他在高雄巨蛋舉行「EALIVE」高雄巨蛋演唱會，高雄市觀光局在日前還特別發文盤點當地美食美景，邀請周湯豪的粉絲來追星。此外，日前金曲獎公布入圍名單，出道13年的周湯豪首度入圍，他以幫媽媽比莉製作的單曲〈比莉卡厲害〉，入圍最佳單曲製作人。
曾奪下金曲獎最佳樂團、最佳新人和年度歌曲等6項大獎的獨立樂團「草東沒有派對」，經歷鼓手凡凡（蔡憶凡）驟逝、貝斯手世暄無預警宣布將暫停演出，終於在日前推出新專輯《瓦合》，並展開新巡演，6月7日、9日、11日在高雄流行音樂中心舉行「人責」演唱會。
緊接著6月10日、11日在台北小巨蛋登場的是暌違8年開唱的張清芳，舉辦「張清芳Stella TimeLESS 演唱會 2023」，2場總共2萬4000張門票在9分鐘內秒殺，好成績打破張清芳個人歷年紀錄，獲得此捷報的張清芳也感動表示：「真的很感謝多年一路支持我的歌迷，心中只有滿滿的感謝。」更笑說：「壓力來了，出發健身去！」
6月10日還有從選秀節目《原子少年》成團出道的U:NUS，將在高雄後台BACKSTAGE LIVE舉辦「REBORN TO BE ALIVE 2023 LIVE SHOWCASE TOUR」。自出道後就有一票粉絲追隨的U:NUS，已經在中部、北部開唱，每每開唱都會引起討論，在高雄開唱又會有什麼驚喜，讓粉絲非常期待。
金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep將於6月11日、18日，分別在Legacy 台北、Legacy台中舉辦「夢遺少年」演唱會，剛好6月是他的生日月，他分享生日願望：「希望能在狗女兒咻咻健康的時候多帶她上台，還有準時把新專輯丟出來！」並搶先預告會唱一些新歌和沒有現場演過的歌，請粉絲們拭目以待。
再來是在6月17日、18日於台北小巨蛋舉行「LIKE A STAR 世界巡迴演唱會」的楊丞琳，距離上次攻蛋，已經有3年時間，每次演唱會都請來嘉賓的她，感嘆「人脈用盡」，直言：「但我真的該請的、能請的嘉賓都請了，我能動用人脈、熟的、不熟的朋友也都請過一輪了，這次重啟台北小巨蛋演唱會，在嘉賓部分，請大家不要抱太多期待，希望多多專注在這次演唱會的表演上囉！」
6月17日開唱的還有香港歌手周國賢，他在三創Clapper Studio舉行「The Journey Begins 世界巡迴演唱會 台北站」，他去年開始在香港紅磡舉辦了他個人的首場紅磡體演唱會。提到台灣，周國賢表示自己與台灣有深厚的淵源，他早年的多支音樂錄影帶大部分都在台灣拍攝。
香港流行樂隊RubberBand，於6月23日在Legacy台北舉行「RubberBand Ciao World Tour 2023 」，他們在2021年憑著專輯《Ciao》再奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，是首支樂隊兩度獲得至尊歌曲大獎，亦是首次由獨立音樂人獲得。音樂會主題名為「Ciao」為意大利文，同時有「你好」及「再見」的意思，RubberBand 有感於近年香港及世界各地都有很多不同形式的離別，故取用了這層意思成為了巡迴主題，用音樂向不同地方打拚或展開新生活的樂迷「再見」。
6月24日則是有iceball冰球樂團在高雄後台Backstage Live，舉辦「BOYZ ON TOP ASIA TOUR 高雄場」，他們日前推出首張EP《Boyz on Top》，首波單曲〈愛做的事〉邀來有村希跨海參演，與男模刺刺挑戰尺度邊緣的演出，親密挑逗讓現場氣氛推向高點。而在推出EP後，隨即展開小型巡演，可見人氣不容小覷。