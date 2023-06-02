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6月熱唱／hito流行音樂獎卡司超華麗！張清芳、楊丞琳接力攻蛋

▲「hito流行音樂獎頒獎典禮」在6月3日在台北小巨蛋登場，林俊傑（左圖起）、蕭敬騰都將登台表演；張清芳、楊丞琳則是分別在6月10日、11日與17日、18日攻蛋開唱。（圖／Hit FM提供、上引娛樂提供、宜辰整合行銷提供）
▲「hito流行音樂獎頒獎典禮」在6月3日在台北小巨蛋登場，林俊傑（左圖起）、蕭敬騰都將登台表演；張清芳、楊丞琳則是分別在6月10日、11日與17日、18日攻蛋開唱。（圖／Hit FM提供、上引娛樂提供、宜辰整合行銷提供）

記者吳雨婕/綜合報導

自從疫情解封後，藝文活動轉為熱絡，大、小演唱會接力舉辦，無論是台北小巨蛋、高雄巨蛋，又或者是台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心，幾乎都是周周有演唱會，讓人眼花撩亂，《NOWnews 今日新聞》為大家整理了6月有哪些歌手將要開唱，其中「hito流行音樂獎頒獎典禮」卡司超華麗，大咖齊聚；接下來則是有張清芳、楊丞琳接力在台北小巨蛋開唱。

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6月首周假日，光是6月3日一日，南、北就總共有3場大型活動，包含在台北小巨蛋舉辦的「hito流行音樂獎頒獎典禮」，今年卡司陣容超豪華，不僅有原子少年大合體，AcQUA源少年、FEniX、Ozone、U:NUS、VERA，還有MC HotDog熱狗、五堅情、田馥甄、林俊傑、洪佩瑜、韋禮安、徐佳瑩、庾澄慶、蕭敬騰、林俊傑等人擔任表演嘉賓。

▲林俊傑、蕭敬騰、田馥甄、彭佳慧、戴佩妮都將登上「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」。（圖／Hit Fm提供）
▲林俊傑（右圖）、蕭敬騰都將登上「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」。（圖／Hit Fm提供）
同一日還有康康在台北流行音樂中心舉行的「百味人生 百變康康」演唱會，康康今年出道25年，去年發行了新專輯《百味人生》，因此舉辦同名演唱會，上個月底搶先在高雄流行音樂中心登場，現場發揮「國台語雙聲道」演唱功力，也發揮模仿長才，帶來精采絕倫的模仿秀。

▲康康將要舉辦出道25周年巡迴演唱會。（圖／聯合數位文創提供）
▲康康舉辦出道25周年巡迴演唱會。（圖／聯合數位文創提供）
至於同樣在6月3日開唱的還有周湯豪，他在高雄巨蛋舉行「EALIVE」高雄巨蛋演唱會，高雄市觀光局在日前還特別發文盤點當地美食美景，邀請周湯豪的粉絲來追星。此外，日前金曲獎公布入圍名單，出道13年的周湯豪首度入圍，他以幫媽媽比莉製作的單曲〈比莉卡厲害〉，入圍最佳單曲製作人。

▲周湯豪將於6月底在香港開唱。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪將在高雄開唱。（圖／環球音樂提供）
曾奪下金曲獎最佳樂團、最佳新人和年度歌曲等6項大獎的獨立樂團「草東沒有派對」，經歷鼓手凡凡（蔡憶凡）驟逝、貝斯手世暄無預警宣布將暫停演出，終於在日前推出新專輯《瓦合》，並展開新巡演，6月7日、9日、11日在高雄流行音樂中心舉行「人責」演唱會。

▲草東沒有派對貝斯手世暄（左2）宣布將無限期暫停演出。（圖／NOWnews影像中心）
▲草東沒有派對在6月7日、9日、11日在高雄流行音樂中心舉行「人責」演唱會。（圖／NOWnews影像中心）
緊接著6月10日、11日在台北小巨蛋登場的是暌違8年開唱的張清芳，舉辦「張清芳Stella TimeLESS 演唱會 2023」，2場總共2萬4000張門票在9分鐘內秒殺，好成績打破張清芳個人歷年紀錄，獲得此捷報的張清芳也感動表示：「真的很感謝多年一路支持我的歌迷，心中只有滿滿的感謝。」更笑說：「壓力來了，出發健身去！」

▲張清芳6月將站上台北小巨蛋開唱。（圖／上引娛樂提供）
▲張清芳6月10日、11日在台北小巨蛋開唱。（圖／上引娛樂提供）
6月10日還有從選秀節目《原子少年》成團出道的U:NUS，將在高雄後台BACKSTAGE LIVE舉辦「REBORN TO BE ALIVE 2023 LIVE SHOWCASE TOUR」。自出道後就有一票粉絲追隨的U:NUS，已經在中部、北部開唱，每每開唱都會引起討論，在高雄開唱又會有什麼驚喜，讓粉絲非常期待。

▲U:NUS今（8）日在台北Legacy舉辦「Reborn to be Alive」演唱會。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS將在高雄舉辦「Reborn to be Alive」演唱會。（圖／滾石唱片提供）
金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep將於6月11日、18日，分別在Legacy 台北、Legacy台中舉辦「夢遺少年」演唱會，剛好6月是他的生日月，他分享生日願望：「希望能在狗女兒咻咻健康的時候多帶她上台，還有準時把新專輯丟出來！」並搶先預告會唱一些新歌和沒有現場演過的歌，請粉絲們拭目以待。

▲Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會公布卡司，拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep，將演唱會取名「夢遺少年」。（圖／Legacy提供）
▲Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會公布卡司，拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep，選在生日月開唱。（圖／Legacy提供）
再來是在6月17日、18日於台北小巨蛋舉行「LIKE A STAR 世界巡迴演唱會」的楊丞琳，距離上次攻蛋，已經有3年時間，每次演唱會都請來嘉賓的她，感嘆「人脈用盡」，直言：「但我真的該請的、能請的嘉賓都請了，我能動用人脈、熟的、不熟的朋友也都請過一輪了，這次重啟台北小巨蛋演唱會，在嘉賓部分，請大家不要抱太多期待，希望多多專注在這次演唱會的表演上囉！」

▲楊丞琳六月五度攻蛋。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳將於6月17日、18日五度攻蛋。（圖／宜辰整合行銷提供）
6月17日開唱的還有香港歌手周國賢，他在三創Clapper Studio舉行「The Journey Begins 世界巡迴演唱會 台北站」，他去年開始在香港紅磡舉辦了他個人的首場紅磡體演唱會。提到台灣，周國賢表示自己與台灣有深厚的淵源，他早年的多支音樂錄影帶大部分都在台灣拍攝。

▲周國賢在6月17日於三創Clapper Studio舉行「The Journey Begins 世界巡迴演唱會 台北站」。（圖／翻攝周國賢IG）
▲周國賢在6月17日於三創Clapper Studio舉行「The Journey Begins 世界巡迴演唱會 台北站」。（圖／翻攝周國賢IG）
香港流行樂隊RubberBand，於6月23日在Legacy台北舉行「RubberBand Ciao World Tour 2023 」，他們在2021年憑著專輯《Ciao》再奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，是首支樂隊兩度獲得至尊歌曲大獎，亦是首次由獨立音樂人獲得。音樂會主題名為「Ciao」為意大利文，同時有「你好」及「再見」的意思，RubberBand 有感於近年香港及世界各地都有很多不同形式的離別，故取用了這層意思成為了巡迴主題，用音樂向不同地方打拚或展開新生活的樂迷「再見」。

▲RubberBand於6月23日在Legacy台北舉行「RubberBand Ciao World Tour 2023 」。（圖／翻攝RubberBand微博）
▲RubberBand於6月23日在Legacy台北舉行「RubberBand Ciao World Tour 2023 」。（圖／翻攝RubberBand微博）
6月24日則是有iceball冰球樂團在高雄後台Backstage Live，舉辦「BOYZ ON TOP ASIA TOUR 高雄場」，他們日前推出首張EP《Boyz on Top》，首波單曲〈愛做的事〉邀來有村希跨海參演，與男模刺刺挑戰尺度邊緣的演出，親密挑逗讓現場氣氛推向高點。而在推出EP後，隨即展開小型巡演，可見人氣不容小覷。

▲iceball冰球樂團在6月24日於高雄後台Backstage Live開唱。（圖／何樂音樂提供）
▲iceball冰球樂團在6月24日於高雄後台Backstage Live開唱。（圖／何樂音樂提供）
▲6月演唱會眾多，首周就有「hito流行音樂獎頒獎典禮」、康康、周湯豪開唱，之後還有張清芳、楊丞琳接力攻蛋。（圖／NOWnews製表）
▲6月演唱會眾多，首周就有「hito流行音樂獎頒獎典禮」、康康、周湯豪開唱，之後還有張清芳、楊丞琳接力攻蛋。（圖／NOWnews製表）

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