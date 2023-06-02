趙自強演水果奶奶25年！喊話建「獨立宇宙」 腳筋斷掉真相超荒謬
現年57歲資深藝人趙自強，今（2）日以「水果奶奶」身分出席公視25周年活動《妖果夏令營－異視界奇幻之旅》開展記者會，談到演了水果奶奶25年之久，認為自身責任已經超越演員、主持人的角色，就像超人英雄一樣擁有自己的宇宙觀，讓小朋友真的覺得有水果奶奶的存在，能藉此鼓勵到大家。
記者詹鎰睿/綜合報導
趙自強表示，當以「水果奶奶」的身分出現時，希望能把角色區隔開來，讓大家清楚知道他就是水果奶奶，同時自認責任已經大於演員、主持人要做的事情，就像超人、米奇一樣去善用他們的角色，在現實世界中鼓勵病童和小朋友，等於擁有自己的獨立宇宙觀，「讓小朋友記得，奶奶我連出門倒垃圾都是長這樣！」
趙自強認為自己很幸運，也很感恩電視台、製作人的堅持，才能讓水果奶奶繼續演下去，「若是以一個商業為主的電視台，是不可能出現這個奇蹟、這個25年的水果奶奶，真的很不容易。」
談到身體狀況，趙自強笑說，前陣子暴瘦20公斤時，周遭友人都跑來關心，是不是生病了，就連小朋友都覺得他要圓潤一點，所以現在又胖回來，胖到8字頭，目前也有固定做健檢的習慣，認為健康不只是自己的責任，照顧好自己也是善待家人和同事，而家人也鼓勵他要活久一點，才能繼續表演和領更多的保險，讓他不禁苦笑，「鼓勵聽起來蠻奇怪的。」
說到腳筋為什麼斷掉？趙自強笑著分享，其實整件事情很荒謬，原來他當天違規停車，而為了趕在警察開單前把車開走，才會因此受傷，沒想到一傷就是傷到阿基里斯腱，讓他直呼：「很像一齣喜劇！」