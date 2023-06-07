【試駕】不只車名，Subaru Crosstrek內外進化超有感

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為求統一以往的XV在推出新世代車型後一律稱之為Crosstrek，當然更改的不會只有車名而已，外觀造型、座艙格局、科技系統甚至動力輸出調校也都和以往有著大同的感受。
雖為全新世代車型，但仍可嗅出以往的氣息，但設計師畢竟有領薪水不可能複製貼上稍加修改。所以在外型Crosstrek採Subaru最新「Bolder」設計概念為基礎，並將其招牌六角水箱護罩加以放大，車尾也換上燻黑立體造型C型尾燈組，搭配更強而有力的肌理線條，進而勾勒出動感之姿，同時全車大量的防護飾板，不僅承襲XV精神也展現玩樂不羈自由感受。
座艙和外觀一樣是熟悉的陌生人，首先方向盤有著熟悉的造型，音源、資訊、ACC、SI-Drive等都可在此操作，再來儀表也同樣讓人再熟悉不過，雖然中央資訊幕已能提供行駛所需資訊，但就現今滿滿數位儀表的時代中，傳統雙環設計就顯得有些過時。但還是有因應趨勢潮流Crosstrek就配置11.6吋直立式中控螢幕，由於螢幕尺寸放大，因此原本的螢幕上方的資訊幕與空調等全都整合至螢幕中，並同時維持以往的辨識度與操作便利性。
座艙格局雖看似熟悉，但其內在的科技含量卻有著明顯的精進，首先X-Mode模式設定、車輛驅動，行進間角度、保養等資訊全都可在11.6吋螢幕觀看與操作，再來也支援無線支援Android Auto/Apple CarPlay連接，而品牌招牌科技之一的EyeSight也進化至4.0系統，因此具備ACC主動車距控制定速巡航、LCF車道維持置中、LDP車道偏離輔助、LDW車道偏移輔助、PCB預防碰撞自動煞車、AES緊急自動轉向輔助、LVSA前車駛離警示等系統。
國內導入的Crosstrek並不是搭載e-Boxer動力系統，依舊是擁有156hp最大馬力與20kgm峰值扭力的2.0升自然進氣引擎，及CVT無段變速系統。雖然系統規格並未更動，但Subaru有針對變速系統進行調校，因此自起步加速一直延續至高速域都擁有相當輕盈的加速反應，這部分與以往XV相比有著更令人滿意的表現，只不過自然進氣與CVT設定，縱使輕快但也就僅止於此，並不會額外再給予的激情與衝勁。
除加速反應有所不同外，全新Crosstrek基於SGP平台也針對底盤與剛性進行強化，使其行經空洞或不平路面處時擁有更紮實的回饋，在面對彎路也有較為穩定的感受，搭配SGP所給予的輕盈步伐，雖為跨界休旅車設定，但整體其實有著趨近掀背車的操駕表現，除此之外搭載的SAWD對稱式全時四輪驅動系統，會依情況與操駕方式將前/後動力分配比例從60：40調整至最高50：50，進而給予穩定的循跡性。
與先前相比全新Crosstrek在售價方面有9萬元的漲幅，但無論是外型設計、座艙格局升級、科技配備進化與操駕感受等，全都有著超過9萬元的價值，而EyeSight 4.0與X-Mode模式也讓Crosstrek在競爭的市場中有著鮮明的獨特性。