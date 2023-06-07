【車勢星聞】鐵道紀錄電影《南方，寂寞鐵道》 6月9日鐵路節全台上映

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蕭菊貞說：「過去太多人只把鐵道或火車當交通工具，我覺得這是很可惜的。」透過《南方，寂寞鐵道》導演更想説的是台灣人的共同記憶，她在個人臉書寫下：「有人問我這部片拍給誰看？我說，拍給生活在台灣的人看。鐵道記憶不特屬南迴，不專屬台東、屏東，那是大家的故事！」也希望地方文化單位，不要只以促進觀光為目的來評量文化工作的價值，文化和歷史的紀錄應該先看見自己的價值，才能更讓大家尊敬。 不同於一般電影的單場首映，《南方，寂寞鐵道》分別在台東、台北、高雄及新竹等地，共舉辦了四場首映會。首先起跑的是台東場，蕭菊貞導演表示：「我很堅持我的首映一定要辦在台東」，因為台東是電影的原點，也是因為被在地前線的鐵道員感動才開始了拍攝，蕭菊貞很佩服他們的「職人精神」和世代傳承。希望這些被拍攝者和台東鄉親可以搶先看到電影，她更感性分享：「很多紀錄片或是台灣電影，都比較難在花東院線放映，但這部是來自台東的故事，希望可以有所突破」。《南方，寂寞鐵道》的全台正式上映日是 6月9日，也是一年一度的鐵路節，導演蕭菊貞表示定檔前其實不知道這個日期的特別含義。當鐵道友人告訴她那天正是鐵路節時，她也嚇了一跳，導演笑說，「這應該是天選之日吧！」希望大家這一天都能到電影院，搭上這班時光列車，大家一起在旅程中和自己的青春記憶相遇。