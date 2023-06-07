MLB／遊騎兵不妙！56.7億強投deGrom開TJ手術！整季報銷
遊騎兵今（7）日宣布，賽揚強投Jacob deGrom他將要進行右手韌帶置換手術（Tommy John Surgery，TJ手術），整季報銷，這也對遊騎兵先發來說是重傷，他在今年跟遊騎兵簽下5年1.85億美元（約新台幣56.7億）的高薪，卻已經遇到狀況。
記者吳政紘/綜合報導
Jacob deGrom在4月28日對洋基僅先發3.1局後就明顯出現身體不適的狀況提前退場，賽後球隊指出他有前臂緊繃的現象，也因為被診斷出右手發炎進入15天傷兵名單。
Jacob deGrom傷勢比想像中嚴重，原本球團把他放進60天傷兵名單是為了保險起見。但想不到球團今天宣布他需要進行手術，來修補他的右手肘尺副韌帶，這是他生涯第二度進行TJ手術，2010年時，他就已經動過一次手術。
deGrom在過去就是賽揚級強投，他在大都會隊期間，拿過2次賽揚獎，分別是2018、2019年。他說：「當你在任何時候被告知得缺席一段時間時都會感到很痛苦。我曾經歷過這樣的事情所以知道要付出什麼才能夠回來，所以這就是目標。去進行復健。我們有個特別的團隊，但我卻不能夠出現在場上幫助他們，這糟透了。」