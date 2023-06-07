方正小休旅添加戰力 Honda在印度發表Elevate

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不同於Honda過去都使用三個字母作為休旅車款的命名，這次在印度發表的這輛中小型休旅取名為Elevate，而這輛車也擁有了更為方正的外觀設計，其車身尺碼長為4,312mm、寬1,790mm、高1,650mm、軸距2,650mm，離地高則是220mm，與HR-V的尺碼非常接近，因此原廠認為這是一輛介於B-SUV以及C-SUV之間的中小型休旅車款。
在外觀的部分採用了方正的設計，車頭非常的高聳，並且在引擎蓋的前緣有一條非常粗壯的鍍鉻飾條，結合了兩旁的頭燈讓車輛看起來相當具有粗獷感受，中央方形的水箱護罩也相當霸氣，而從引擎蓋上的明顯折線到保桿具有線條感的氛圍，與整輛車的造型非常契合，車尾則是採用L型尾燈加強辨識度，搭配上17吋的鋁圈看起來也頗有野味。
內裝部分則是使用棕色皮革與木紋飾板搭配，中央配置的是10.25吋的螢幕，而儀表則是使用傳統指針搭配7吋彩色螢幕，車輛有著品牌全套ADAS先進駕駛輔助系統，後車廂則是有458公升的載貨空間，對於這類車款來說相當不錯。而動力使用的是1.5升引擎，擁有121匹最大馬力以及14.8公斤米的峰值扭力，透過6速手排或是CVT無段變速系統傳遞動力，目前僅有單一種動力規格，或許後續還會有更多動力發表，而原廠也特別強調在3年得將會有純電動力的配置，這輛車也將在今年7月開始接單，並且交付給消費者。