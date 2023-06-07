豐田美式頂級旗艦休旅　Toyota Sequoia Capstone 實拍

方正小休旅添加戰力 Honda在印度發表Elevate

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Honda在印度發表的全新的Elevate休旅車款，這輛車擁有更為方正的設計，而其大小也與HR-V相差不多，未來還會有純電動力的配置，而且還會出口到全球，讓車迷們都可以享受到這輛更實用的休旅車款。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda Elevate擁有方正外觀，鈑金線條也相當明顯，具有粗獷感受。
Honda Elevate擁有方正外觀，鈑金線條也相當明顯，具有粗獷感受。
不同於Honda過去都使用三個字母作為休旅車款的命名，這次在印度發表的這輛中小型休旅取名為Elevate，而這輛車也擁有了更為方正的外觀設計，其車身尺碼長為4,312mm、寬1,790mm、高1,650mm、軸距2,650mm，離地高則是220mm，與HR-V的尺碼非常接近，因此原廠認為這是一輛介於B-SUV以及C-SUV之間的中小型休旅車款。

Elevate將會在印度進行生產，並且在3年內會有純電動力的出現。
Elevate將會在印度進行生產，並且在3年內會有純電動力的出現。
在外觀的部分採用了方正的設計，車頭非常的高聳，並且在引擎蓋的前緣有一條非常粗壯的鍍鉻飾條，結合了兩旁的頭燈讓車輛看起來相當具有粗獷感受，中央方形的水箱護罩也相當霸氣，而從引擎蓋上的明顯折線到保桿具有線條感的氛圍，與整輛車的造型非常契合，車尾則是採用L型尾燈加強辨識度，搭配上17吋的鋁圈看起來也頗有野味。

L型的尾燈相當具有辨識度，車尾同樣也有許多方正元素。
L型的尾燈相當具有辨識度，車尾同樣也有許多方正元素。
內裝部分則是使用棕色皮革與木紋飾板搭配，中央配置的是10.25吋的螢幕，而儀表則是使用傳統指針搭配7吋彩色螢幕，車輛有著品牌全套ADAS先進駕駛輔助系統，後車廂則是有458公升的載貨空間，對於這類車款來說相當不錯。而動力使用的是1.5升引擎，擁有121匹最大馬力以及14.8公斤米的峰值扭力，透過6速手排或是CVT無段變速系統傳遞動力，目前僅有單一種動力規格，或許後續還會有更多動力發表，而原廠也特別強調在3年得將會有純電動力的配置，這輛車也將在今年7月開始接單，並且交付給消費者。

車內採用棕色皮革與木紋飾板搭配，中央螢幕大小則為10.25吋。
車內採用棕色皮革與木紋飾板搭配，中央螢幕大小則為10.25吋。
棕色皮革的椅面看起來更有質感，整輛車在空間表現上也相當不錯。
棕色皮革的椅面看起來更有質感，整輛車在空間表現上也相當不錯。

新臺幣 117.9 萬元起 / 三種車型編成　Opel Astra 正式在臺上市

林志穎不開特斯拉了！改飆這台中國電動車　車價、性能全公開

【車勢星聞】王瞳上班遇車禍撞上機車，車頭損毀、保桿掉落

性能舒適兼具 家庭好爸爸必備　Subaru WRX tS Wagon 2.4 Eyesight 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀