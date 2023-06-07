▲ 德曼汽車集團 2.7 億打造「MAN 至懋鹿草服務中心」

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卓越設計及建築團隊攜手合作 精心打造全台最高規格重型商用車服務廠
坐落於嘉義縣鹿草鄉的全新 MAN 至懋鹿草服務中心，其優越的地理位置北承故宮南院園區、西鄰朴子工業區、往東直達台82線快速道路，南向則通往腹地廣闊的嘉南平原，匯集人文藝術、產業、交通、民生等多重重要條件，南來北往便利的運輸優勢，使其成為嘉南地區生活圈的核心樞紐。全新 MAN 至懋鹿草服務中心是由朝陽科技大學建築系教授-詹益源建築師操刀設計，設計靈感源自MAN重型商用車款霸氣的車頭造型，並將此概念完美融入建築設計中，再經由曾勇智董事長所領導的上禾營造團隊負責營建工程，成功打造出嘉義馬稠後產業園區最引人注目的全新地標。
全新 MAN 至懋鹿草服務中心包含土地、廠房及設備等，總投資金額高達新台幣 2.7 億元，其佔地總面積近 2,700 坪，其中廠房使用空間佔地 1,200 坪，寬敞的廠區兩側最多可設置24個保養車道，可同時進行多部重型車輛的保養及維修服務，強大的服務量能堪稱全台之最。MAN 至懋鹿草服務中心除了專屬保養車道外，室內空間可容納5座天車數量，同時還配置堆高機、無線單柱頂高機、中央打油設備等，為所有進廠的車主提供高效的服務品質；而廠區內常駐的專業服務團隊，包括資深技師、工程師等，憑藉其專業技能，確保維修過程中的各項細節均符合原廠規範，並能滿足多種類型和複雜度更高的保養和維修需求。
顛覆重型商用車售後服務市場 致力提供更高規格的差異化服務
全新MAN至懋鹿草服務中心致力於提供客戶最佳服務體驗，並降低車輛故障對業務或工作排程所帶來的影響，除了提供嘉義地區一小時車程內的道路救援服務外，駐廠團隊還能為客戶提供一站式服務，包括現場應對、故障排除、零件供應等，確保客戶能夠獲得最即時的專業服務。
此外，MAN 至懋鹿草服務中心內還設有大型零件倉庫，並且擁有快速調度及準確管理能力，確保客戶能夠在最短時間內獲得所需零件；不僅如此，為了地球永續發展，MAN至懋鹿草服務中心也斥資千萬打造太陽能光電系統，委託菳寶能源規劃建造，除了廠房屋頂區域已建置有 16 座專業通風採光器，嘉義光電系統可提供多達 223 千瓦的發電量能，台中梧棲廠 99 千瓦，再加上高雄仁武廠所擁有的 316 千瓦光電綠能，德曼汽車集團將持續努力以替代能源為基礎，具體實踐對地球永續發展和友善環境的承諾。
「嘉 MAN 歡樂 全新相挺」 保養及零件優惠回饋全 MAN 實施中
為歡慶全新MAN至懋鹿草服務中心隆重開幕，特別推出「嘉 MAN 歡樂 全新相挺」優惠活動(1) 回饋全台車主夥伴們的愛護與支持，凡於 6 月 8 日起至 9 月 7 日活動期間前往 MAN 至懋鹿草服務中心，MAN 車系、卡/拖車及巴士保養相關零件及油料即可享 8 折優惠，提供車主最實質的回饋。
另於 6 月 8 日起至 7 月 31 日開幕試營運期間，MAN 至懋鹿草服務中心加碼舉辦抽獎活動，總獎金高達新台幣 50 萬元(2)，凡於活動時間內，單筆保養及維修工單或門市銷售金額超過 NT$ 10,000 元即贈 1 張摸彩券、超過 NT$ 20,000 即贈 2 張摸彩券，以此類推，歡迎所有 MAN 品牌旗下系列車款的車主與夥伴們蒞臨 MAN 至懋鹿草服務中心享受最優質的服務體驗。
(註1)本優惠活動僅限MAN至懋鹿草服務中心。(註2) 1.保養抵扣券5萬(1名)。2.保養抵扣券3萬(2名)。3.保養抵扣券2萬(5名)。4.保養抵扣券1萬(10名)。5.保養抵扣券5千(20名)。6.保養抵扣券3千(30名)。