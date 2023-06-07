▲ Volvo 最小型純電休旅 EX30 首發亮相，躍升史上加速最快車型！

我是廣告 請繼續往下閱讀
量身打造的個人化電池選擇
品牌持續進化的電動化技術面向，EX30 跳脫傳統單一電池架構，車主能依自身需求自由選擇三種動力系統與兩款電池類型。針對都會通勤或充電間隔較短的買家，可選擇 LFP 磷酸鐵鋰電池與單馬達配置的 EX30，LFP 磷酸鐵鋰電池成本效益較高且易生產，更享有價格優勢；或若買家在意的是續航力，EX30 也提供 NMC 鋰聚合物增程電池，擁有較高的能量密度與快速充放電特質，搭配單馬達能帶來 480 公里的最大續行里程；若是以電車性能為購買先決的車主，EX30 雙馬達與 NMC 鋰聚合物增程電池的組合擁有 428hp 最大出力，並可以在 3.6 秒內完成靜止到時速一百公里的加速，這也是 Volvo汽車有史以來加速最快的車型。
EX30 的 NMC 鋰聚合物增程電池具備升級後的快速充電效益，能支援最大功率達 153kW 的充電規格、標準版電池組亦可對應 134 kW 的充電功率，讓 10% 至 80% 的充電能在 25 分鐘內完成，通過車內的中控螢幕和專屬應用程式，車主可以自由設定安培數、最大充電量與和自訂充電時間。此外，因應小型車格，EX30 底盤亦再優化，以低重心及均勻分配的重量調校，其底盤反饋與車身尺寸相輔相乘，無論在市區或是其他路段，都能享有出色的駕控性與靈活表現。
主動式安全科技 全面提升都市交通安全
承襲 Volvo 品牌安全至上的核心理念，EX30 將都市交通安全提升到全新水平，配備多項旨在解決繁忙城市中交通風險的主動安全科技。針對車門意外開啟撞到單車騎士或是其他用路人的交通事故，EX30 具有一套「Door Opening Alert 開門環境預警系統」，在您即將打開車門時，將透過視覺及音效提示提醒您車外情況。同時 EX30 將配備 VOLVO 新一代「Park Pilot Assist 停車輔助系統」，系統能識別你周圍任何可用的停車位，透過 3D 介面選擇車位後系統即會操作油門、剎車與轉向，中控螢幕上也會顯示您與周圍汽車、牆壁和柱子等物體的距離輔助駕駛監控停車過程，幫助駕駛在都是中的各種狹小空間停車也能得心應手。此外，車內也將標配一套「Advanced Driver Alert 駕駛狀態感測系統」，除了方向盤的觸碰感測外，方向盤後方將搭配一個先進的感測器以強大的演算法運作，每秒可偵測 13 次駕駛眼睛和面部表情。針對各種現實世界中的交通風險，Volvo將持續精進解決方案。
集斯堪地那維亞設計美學於大成的靜謐車室
與其他的 Volvo 車款相同，我們攜手 Google、Apple 和 Qualcomm 等科技合作夥伴，同時也透過和 HaleyTek 軟體合資企業與 ECARX 的緊密合作，以先進科技與斯堪地納維亞設計思維，打造車載資訊娛樂系統上最流暢直覺的情境式用戶體驗。EX30 亦配備數位鑰匙功能，能支援各種手機品牌與型號，使駕駛能方便地與朋友分享車輛。Volvo Cars App 亦能提供包含尋找充電樁、即時充電情況與預冷/暖車室等車輛相關功能，且能透過 OTA 遠端更新不斷升級服務的品質與內容。
車室內，駕駛將擁有四種不同的內裝選擇以及靈活的智慧收納，因應更個人化的日常使用情境。針對車室氛圍 EX30 亦提供了五種不同環境主題，每個主題的靈感都汲取於斯堪地那維亞自然風貌，無論是沉浸金色陽光從森林樹葉間灑落的溫暖、倘佯瑞典布胡斯海岸的日落、漫遊曳曳的北歐極光，駕駛將能選擇環繞音效與之隨心所欲的切換，無論是出外旅行或是喧囂的工作日常後，在 EX30 內享受靜謐氛圍。
不必妥協的永續時尚與實質成就
企業不斷發展之餘，Volvo 從來不曾忘記維護地球環境的責任。EX30 是 Volvo 旗下最低碳足跡的車款，透過設計開發、生產、供應鏈、創新材料等環節的堅持，EX30 於 20 萬公里行駛里程的碳足跡可降至 30 噸以下。與 XC40、C40 車系相比，減少達 25%。 維持一如既往的安全強度下，EX30 車身上的鋁料有四分之一為再生鋁材，再生鋼材達 17%，車體所使用的塑料也有 17% 的再生材料，大大降低這些材料製程中對環境的傷害。在車室內部，除了儀錶板和車門大量使用可再生材質外，織品上也運用了許多友善材質像是創新牛仔布、亞麻、羊毛混紡等，高達七成為創新材質，不必在安全、舒適度或便利性上妥協，同時兼顧環境友善。
EX30 為 Volvo繼 XC40 Recharge 休旅、C40 Recharge 跑旅及 EX90 旗艦休旅後最新的純電車款，不僅僅提高了都市交通安全性與永續性，透過各種先進的科技與品牌一貫的斯堪地那維亞美學，集 Volvo 各面向精華於大成，更嚴格把關從開發以來的各環節，Volvo 希望攜手車主們在每趟移動旅程中減少二氧化碳排放對環境的影響，駕駛的日常生活更方便、更輕鬆、更愉悅。