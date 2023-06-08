【車勢星聞】童星陳少卉愛玩遊樂場賽車，接拍賽車電影《我和我的賽車老爸》

我是廣告 請繼續往下閱讀
《我和我的賽車老爸》找來童星陳少卉主演，並邀請邵雨薇特別演出陳少卉的班導師，讓兩人成為全片最引人注目的「師生搭檔」。尤其邵雨薇在片中極具愛心、耐心與細心，對剛轉學卻遭同儕排擠的陳少卉百般呵護，不論戲裡戲外都傳遞溫暖的正能量，讓陳少卉對她感激表示：「等戲時，她總會很親切地跟我聊天說笑，紓解我緊張的情緒。」邵雨薇在《我和我的賽車老爸》當中，飾演小男主角「冬冬」的班導師「康老師」。角色個性活潑且想法多，充滿正能量看待全世界，對教學充滿熱誠，對任何關於班上學生的問題，都會盡自己所能跟家長溝通。對於有機會演出這部作品，陳少卉坦言：「我本來就很喜歡玩遊樂場的賽車，沒想到能參與拍攝到跟賽車有關的電影，真的非常開心跟幸運，還能跟很多厲害的演員一起演戲。」他也回憶跟共同演出的温昇豪：「戲裡有幾場情緒較重跟拉扯的戲，昇豪爸爸都會很親切地教導我和如何保護自己。」他也稱讚邵雨薇的親切讓他難忘：「等戲時她總是會很親切地跟我聊天說笑，紓解我緊張的情緒，希望大家都能進戲院觀賞。」《我和我的賽車老爸》將在2023年6月28日晚上7點30分，於台北電影節搶先進行世界首映，首映會門票將在本週日6月11日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」平台啟售，請想要觀賞首映會的影迷，務必把握搶票第一時機。