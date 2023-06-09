冷氣一開霉味炸整間房？關機前「免錢修理招」曝光：師傅教的
夏季高溫讓人受不了，加上又悶又熱的梅雨季，許多人已經開吹冷氣，不過由於冷氣並非全年都在使用，時間一久再重新開啟，常會有令人感到不適的「霉味」出現，冷氣達人張師傅表示，若撇除使用數年的老冷氣，想要讓冷氣維持清新舒適，除了定期清洗外，可以嘗試在每次關機前「多做1件事」，就能逐步改善霉味問題。
記者張志浩/綜合報導
張師傅指出，冷氣機內部環境潮濕，霉菌和真菌本就會迅速滋生，冷凝器和濾網等部位若未適當清潔和維護，就會成為它們繁殖的溫床，解決方式上，除了定期清潔和保養冷氣機外，建議在「關機前15分鐘」開啟「送風功能」，幫助排除濕氣和可能存在的微生物，減少霉味產生。
此外，許多人家中冷氣會出現「滴水」的情況，張師傅解釋，冷氣滴水常見原因有3種。
📍冷氣機內部結露：冷氣運作時，空氣中的水分會在冷凝器上凝結成水滴，由於冷氣機內部的冷凝器表面較冷，使周圍空氣中的水蒸氣凝結成水滴，如果冷凝器有堵塞或積聚過多的污垢，水滴無法順利排出，導致冷氣滴水。
📍排水系統問題：冷氣機內部有排水盤和排水管道，用於將凝結水排出室外，如果排水管道堵塞或彎曲過多，水流無法順暢排出，就會造成冷氣滴水的現象，同樣的，如果排水盤積聚過多的污垢或水垢，也可能導致排水不暢，出現滴水情況。
📍高濕度環境：若空氣中的水分含量較高，冷氣機吸收到更多的水分，使得冷凝器上的水滴產生增加。如果冷氣機的冷凝水排放不及時或不順暢，就會滴下來形成滴水現象。