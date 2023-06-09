全家拿鐵買1送1來了！7-11今起咖啡「買5送2」　拿鐵、美式都能搭

冷氣一開霉味炸整間房？關機前「免錢修理招」曝光：師傅教的

▲冷氣並非全年都在使用，時間一久再重新開啟，常會有令人感到不適的「霉味」出現。（示意圖／記者張志浩攝）
▲冷氣並非全年都在使用，時間一久再重新開啟，常會有令人感到不適的「霉味」出現。（示意圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

夏季高溫讓人受不了，加上又悶又熱的梅雨季，許多人已經開吹冷氣，不過由於冷氣並非全年都在使用，時間一久再重新開啟，常會有令人感到不適的「霉味」出現，冷氣達人張師傅表示，若撇除使用數年的老冷氣，想要讓冷氣維持清新舒適，除了定期清洗外，可以嘗試在每次關機前「多做1件事」，就能逐步改善霉味問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張師傅指出，冷氣機內部環境潮濕，霉菌和真菌本就會迅速滋生，冷凝器和濾網等部位若未適當清潔和維護，就會成為它們繁殖的溫床，解決方式上，除了定期清潔和保養冷氣機外，建議在「關機前15分鐘」開啟「送風功能」，幫助排除濕氣和可能存在的微生物，減少霉味產生。

▲在冷氣機的眾多功能之中，「除濕」就被點名相當耗電，而事實真是如此嗎？怡和家電店長強先生也用數據揭露真相。（圖／記者潘毅攝）
▲專家說明，除了定期清潔和保養冷氣機外，建議在「關機前15分鐘」將冷氣或除濕模式，切換為「送風功能」，能有效對抗霉味出現。（圖／記者潘毅攝）
此外，許多人家中冷氣會出現「滴水」的情況，張師傅解釋，冷氣滴水常見原因有3種。

📍冷氣機內部結露：冷氣運作時，空氣中的水分會在冷凝器上凝結成水滴，由於冷氣機內部的冷凝器表面較冷，使周圍空氣中的水蒸氣凝結成水滴，如果冷凝器有堵塞或積聚過多的污垢，水滴無法順利排出，導致冷氣滴水。
📍排水系統問題：冷氣機內部有排水盤和排水管道，用於將凝結水排出室外，如果排水管道堵塞或彎曲過多，水流無法順暢排出，就會造成冷氣滴水的現象，同樣的，如果排水盤積聚過多的污垢或水垢，也可能導致排水不暢，出現滴水情況。
📍高濕度環境：若空氣中的水分含量較高，冷氣機吸收到更多的水分，使得冷凝器上的水滴產生增加。如果冷氣機的冷凝水排放不及時或不順暢，就會滴下來形成滴水現象。

冷氣保養只會洗濾網？師傅公開「正確做法」：電費差2倍以上

冷氣太多人吹錯！「這功能」竟是陷阱　師傅認一開電費狂噴

為何窗型冷氣還沒淘汰？「神理由」內行才懂：不只房東很愛

冷氣除濕功能「超耗電又沒用」？行家用數據揭真相　使用時機曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀