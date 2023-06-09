搭載全新3.5升V6 PHEV動力 Lexus TX三排座休旅現身

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全新的TX車身尺碼長5,160mm、寬1,990mm、高1,780mm、軸距2,950mm，而如果是500h車型的車長則是5,170mm，如此碩大的車身相信會有著良好的車室空間表現，外型部分可以看到濃厚的Grand Highlander感受，畢竟TX就是以該輛車為基礎所打造的車輛，不過在車頭部分採用了新型的Unified Spindle設計語彙，融合了過去品牌招牌的紡錘形水箱護罩，延伸到下進氣口相當霸氣，而引擎蓋前緣則是有著寬大的開口設計，其實與新一代的小型休旅LBX有些類似。
這輛車在動力部分更值得注意，擁有350、500h以及550h+三種規格，350搭載的是2.4升直列四缸渦輪增壓引擎，275匹最大馬力搭配8速自排變速箱，可以選擇前驅或者是四驅配置，而500h擁有2.4升渦輪油電系統，搭配6速自排變速箱以及Direct 4四輪驅動系統，在366匹最大馬力的支援下擁有不俗的加速表現，同時這個動力也只有F Sport Performance較為運動化的車型可以選擇，另外在550h+身上則是最新的3.5升V6插電式油電複合動力系統，搭配CVT變速箱以及Direct 4四輪驅動系統，406匹綜效馬力還可以擁有每公升12.75公里的平均油耗，更可以純電行駛53公里，節能表現相當優異。
內裝部分同樣也是科技滿滿，12.3吋的數位儀表以及14吋中央螢幕已成為新時代車款的標配，而擁有Mark Levinson Premium音響系統更強調著這輛車的高級氛圍，除此之外第二排座椅還有著獨立空調介面以及座椅加熱、通風功能，讓車輛充滿高級氛圍，此外在座椅配置部分除了七人座之外，也可以選擇六人座的配置，將會讓第二排有著更寬敞的乘坐空間，目前這輛車僅為北美市場專屬的產品，有沒有可能導入其他地區還是未知數。