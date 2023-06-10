長榮航空遭泰航擦撞！機上207人均安　學者初步推測原因

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高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系副教授兼系主任王穎駿提到，根據現場狀況推測，長榮客機當時正位於準備進16R跑道的轉彎等待區，而被後面滑行中的泰航客機擦撞。推測泰航飛行員應過於大意，又或是錯估了飛機本身的翼展長度。
王穎駿並提到，全球機場經常發生跑滑道入侵(Runway/Taxiway Incursion)事件，因此機場會標註一些容易發生跑滑道入侵的熱點(hot spots)來提醒飛行員滑行時應該特別注意。飛行員在滑行轉彎時也會有檢查口令像是Left side clear/Right side clear（左右兩邊淨空）。顯然泰航飛行員忽略滑行時的情境警覺(Situational Awareness)，較保險的方式應是在後方等候。
朝陽科大飛航系主任盧衍良也提到，不論是空中航行或是地面滑行，飛機與飛機之間都必須實施安全隔離，確保彼此之間不要碰撞。在空中除航管員的指令引導外，目前載客民航機均被要求配備空中防撞系統（TCAS），因此近年雖然仍會發生空中接近事件，但空中相撞已經大幅改善。
盧衍良說，為了避免地面撞擊事件發生，國際民航公約第14號附約（ICAO Annex 14）對於機場設施，包括燈光、標線等都有詳細的規範，飛機停機時必須確實依照標線位置停放，滑行時也一樣要遵照地面標線、指示牌、燈光等設施運作。實務上，直線移動時，讓鼻輪壓在中心線不要偏離太多，並且與前機保持適當距離下，通常都可以安全的運作。
但由於駕駛艙的視野有限，遇有彎道時，為了避免內輪差效應，駕駛員都會讓鼻輪稍微越過地面標線，實施比較技巧性的大角度轉彎，確保後面的主輪可以橫跨於地面滑行道中心標線的左右兩側，這樣可以使得機翼與周圍的障礙物產生足夠的安全隔離。由於機場設施都須遵循Annex 14規範設計，因此若飛機或地面設施未依照標線位置停放，或是滑行中的飛機未依照地面標線移動，都可能導致地面碰撞的情況發生。
本次事件發生在地面慢速滑行階段，詳細的過程初步了解是移動中的泰航班機主翼翼尖擦撞到停止中的長榮班機尾翼，不過確切過程與責任釐清，包括是否依規定位置停止或是依規定動線滑行等細節，以及航管員是否有引導上的疏漏等，仍待依實際情況作分析調查。