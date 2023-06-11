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6月學生證優惠整理！免費送地瓜薯條　抽全桌火鍋7折、吃天丼77折

▲學生族群吃優惠！秀學生證免費吃頂呱呱地瓜薯條，穿制服享摩斯漢堡地瓜薯＋紅茶優惠，石研室吃火鍋抽「全桌7折」，金子半之助天丼憑准考證、面試通知能打77折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲學生族群吃優惠！秀學生證免費吃頂呱呱地瓜薯條，穿制服享摩斯漢堡地瓜薯＋紅茶優惠，石研室吃火鍋抽「全桌7折」，金子半之助天丼憑准考證、面試通知能打77折。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

廣大學生族群又有優惠可以吃囉！《NOWnews今日新聞》幫大家統整速食、餐飲各種好康，秀學生證免費吃頂呱呱地瓜薯條，穿制服就能爽吃摩斯漢堡地瓜薯＋紅茶優惠，石研室吃火鍋憑學生證抽獎「全桌7折」，金子半之助天丼主餐更是憑4～6月的准考證、各種面試通知都能打77折。

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📌頂呱呱：畢業季套餐199元起　秀學生證免費吃地瓜薯條
頂呱呱即日起至6月18日，推出2款畢業季套餐，「畢業狂歡桶」原味雞腿3支＋原味炸雞3塊＋呱呱包2顆＋地瓜薯條1份＋可口可樂1.25L (1瓶)，特價399元（原價589元）；「犒賞獨享餐」原味雞腿2支＋辣味炸雞2塊＋可口可樂(M)，特價199元（原價293元）。

活動期間內至頂呱呱出示學生證，購買上述畢業季套餐或超值套餐，免費送「地瓜薯條」1份。提醒大家，原味炸雞部位隨機供應、無法指定；全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與。

▲頂呱呱5/1～5/5限5天，「人氣商品5選3」均一價119元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱秀學生證吃畢業季套餐，加碼免費送地瓜薯條。（圖／頂呱呱提供）
📌摩斯漢堡：「黃金地瓜薯＋冰紅茶」79元
摩斯漢堡6月1日至6月18日，為學生祭出店內獨享優惠，只要持學生證或穿著學生制服，可享「黃金地瓜薯(L)＋冰紅茶(L)」優惠價79元（原價105元）。而且地瓜薯還可加價5元升級辣味和風雞腿塊(3個)、飲品也可更換為綠茶或加價升級成咖啡等飲品。

▲買45元的薯條加送35元的冰紅茶，優惠延長至5月31日。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡學生優惠，「黃金地瓜薯＋冰紅茶」79元。（圖／摩斯漢堡提供）
📌石研室：憑學生證抽獎「全桌7折」　老師免費吃魚蝦拼盤
活動期間內，憑一張學生證到石研室消費，即可全桌參加抽獎，最高可享「全桌7折」優惠，還另有招待嚴選五花肉一份、海鮮小總匯一份、肉盛拼盤一份、花枝丸/牛肉丸/芋頭丸一份、滷豆腐/滷豆鴨一份、特製花枝漿 一份、附餐升級一份，共八大獎項可以抽，重點是人人都有獎。 而且石研室為感謝老師辛勞，只要憑教師證到店消費，免費招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」一份，直接幫老師們加菜！

▲到石研室吃火鍋，名字對中「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音，「中1字」享全桌8折，「中2字」享全桌5折！（圖／石研室提供）
▲憑學生吃石研室火鍋，抽獎最高「全桌7折」，老師免費吃魚蝦拼盤。（圖／石研室提供）
📌金子半之助：憑學生證77折！雙人套餐88折
金子半之助即日起至6月25日，出示學生證或4～6月的准考證、各種面試通知，並出示分享官方IG集氣活動貼文至限時動態，即可點購金子半之助新品（咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼）享「免費升級套餐」、或「主餐77折」優惠。參加官方FB指定活動還可享「咖哩豬排雙饗丼雙人套餐88折」優惠。

▲必勝「咖哩豬排雙饗丼」，一次吃到日本三大名物料理，天婦羅、日式咖哩、炸豬排。（圖／蕭涵云）
▲必勝「咖哩豬排雙饗丼」，一次吃到日本三大名物料理，天婦羅、日式咖哩、炸豬排。（圖／蕭涵云）

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學生證有優惠！畢業季吃火鍋抽「全桌7折」　老師免費送魚蝦拼盤

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