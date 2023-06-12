影音／大谷翔平又開轟了！本季18轟出爐！連2場開轟大爆發

籃球／ABSOLUTE 3x3台中站 野貓連兩冠、旗津造船者首奪單站冠軍

▲臺北野貓MVP林仙芳，率隊19:16拿下勝利。官方提供
▲臺北野貓MVP林仙芳，率隊19:16拿下勝利。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本週末移師臺中進行第二回合賽事，在臺中火車站二樓大平台進行兩天的比賽，男子組最終由本季本季新加入的隊伍旗津造船者拿下首冠；女子則由臺北野貓連兩站封后。

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ABSOLUTE 3x3聯盟為目前國內三對三籃球賽事的最高殿堂，本賽季共有25支隊伍參賽（男子組12隊、女子組13隊），包括4支亞運培訓隊，以及1支U18女籃培訓隊，透過高強度的對戰累積實戰經驗。

上週聯盟開幕站賽事在屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場開打，男、女子組分別由彰化培訓隊及臺北野貓拿下首冠。本週第二回合賽事在曾被3X3.EXE聯盟評比之2020年最佳場地的臺中火車站進行，賽事熱度及精彩度都再加溫。

女子組臺北野貓本週由葉鈺琳、林仙芳、黃鈺珍及洋將Isioma Onianwa（伊斯尤瑪）出擊，連續兩週搶下爭冠門票，冠軍戰對決僅由黃巧鈞、丁芷蓉及張聿敏3人應戰的臺北中華培訓隊，雙方一路拉鋸，最終臺北野貓頂住壓力，以19:16拿下勝利，連兩站抱走冠軍；林仙芳獲得本站MVP。

男子組冠軍戰則出現全新組合，由兩支本季新加入的隊伍正面對決。旗津造船者本週出賽陣容包括過去曾參與聯盟賽、目前效力於職籃T1高雄全家海神隊的蘇文儒、呂威霆，搭配郭振復、史承平，靠著略勝一籌的經驗加上關鍵時期展現強心臟，終場以21:17擊敗由臺體男籃球員組成的臺中柏釧臺體，首座單站冠軍到手；內外線齊發的蘇文儒帶走MVP。

聯盟賽第三回合將在7月15日至16日前進港都高雄，於旗津豐收廣場進行賽事，歡迎球迷踴躍到場看球，在南臺灣美麗的沙灘邊欣賞精彩的3x3聯盟賽，賽事也將於Absolute3x3 YouTube頻道進行直播。

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