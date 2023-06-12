籃球／ABSOLUTE 3x3台中站 野貓連兩冠、旗津造船者首奪單站冠軍

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上週聯盟開幕站賽事在屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場開打，男、女子組分別由彰化培訓隊及臺北野貓拿下首冠。本週第二回合賽事在曾被3X3.EXE聯盟評比之2020年最佳場地的臺中火車站進行，賽事熱度及精彩度都再加溫。
女子組臺北野貓本週由葉鈺琳、林仙芳、黃鈺珍及洋將Isioma Onianwa（伊斯尤瑪）出擊，連續兩週搶下爭冠門票，冠軍戰對決僅由黃巧鈞、丁芷蓉及張聿敏3人應戰的臺北中華培訓隊，雙方一路拉鋸，最終臺北野貓頂住壓力，以19:16拿下勝利，連兩站抱走冠軍；林仙芳獲得本站MVP。
男子組冠軍戰則出現全新組合，由兩支本季新加入的隊伍正面對決。旗津造船者本週出賽陣容包括過去曾參與聯盟賽、目前效力於職籃T1高雄全家海神隊的蘇文儒、呂威霆，搭配郭振復、史承平，靠著略勝一籌的經驗加上關鍵時期展現強心臟，終場以21:17擊敗由臺體男籃球員組成的臺中柏釧臺體，首座單站冠軍到手；內外線齊發的蘇文儒帶走MVP。
聯盟賽第三回合將在7月15日至16日前進港都高雄，於旗津豐收廣場進行賽事，歡迎球迷踴躍到場看球，在南臺灣美麗的沙灘邊欣賞精彩的3x3聯盟賽，賽事也將於Absolute3x3 YouTube頻道進行直播。