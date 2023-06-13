義式純電休旅悄悄登場 Fiat 600e官方影片中亮相
相信大家對於Fiat的印象就是小巧可愛，獨特的義式風格受到車迷愛戴，而他們也開始在電動車的市場發光發熱，像是500e的出現吸引不少目光，現在更大一些的純電休旅車款600e也悄悄現身，這輛與Jeep Avenger共用底盤的小型跨界車款也將會在今年底以前於歐洲推出。
Carture 車勢文化
通常汽車品牌對於新車發表都相當重視，會透過不少的預告以及盛大的發表會來引起媒體以及車迷的注意，但是Fiat卻沒有這樣做，他們默默地把全新的600e包裝在一場活動影片當中，並且還包含了完整的外觀以及內裝畫面，而原廠卻沒有針對這輛車提及太多，其實600e這輛車的媒體操作似乎就是如此，因為當初這輛車是在5月初無預警曝光，當時他也是在某個非發表會的新聞資料當中出現，現在則是可以透過最新的影片來看到這輛車的內裝鋪陳。
在外觀上這輛小型休旅車擁有與500家族一樣的獨特造型設計，並且在頭燈導入了睫毛的元素，內裝部分則是一樣的乾淨簡約，並且有著圓形的數位儀表，以及中央獨立的車載娛樂系統螢幕，關於這輛車的技術規格目前尚未知曉，不過與Jeep Avenger共用基礎的狀況下，預計將會擁有156匹的最大馬力以及26.5公斤米的峰值扭力，並且搭載54kWh的電池組，現在關於600e會正式登場的時間還不知道，不過傳聞在7月4日將會首次亮相，而從原廠不斷曝光這輛車的方式來看，應該已經距離發表會不遠了。