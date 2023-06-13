▲ 918 Spyder 後繼有人？Porsche 發表 Mission X 概念跑車

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Style Porsche 的負責人 Michael Mauer 表示：「Mission X 展現了品牌的核心價值，持續、清楚地傳達我們的品牌與產品識別，是引領我們研發量產車款的重要指標。經由這款概念車，保時捷成功地將無可錯認的賽車基因與豪華品味融為一體。」
Mission X 概念車約 4.5 公尺長、2 公尺寬，軸距為 2.73 公尺，和 Carrera GT及 918 Spyder相近，是一款較緊湊的超級跑車。考量到空氣力學設計，Mission X 採用前20吋、後21吋，兩種不同尺寸的輪胎。
Mission X 是性能與 Modern Luxury 的顛峰之作，車身的肌理線條說明了超級跑車的外觀可以不必張牙舞爪。低矮的車身高度低於 1.2 公尺，並採用專為 Mission X 設計、優雅的金屬火箭色塗裝。在車身腰線之下隨處可見以碳纖維打造的設計元素，並在表面施以亮光烤漆使其略帶色彩，但碳纖維紋路仍清晰可見。
概念車的輪圈設計充滿精巧的細節，後輪具有幾乎透明的風翼，渦輪造型設計能夠增進煞車冷卻效能。
輕量化的玻璃圓頂具有以碳纖維強化的塑料結構，延伸至兩個座位上方。利曼式車門僅與A 柱及車頂相連，可向上、向前開啟，這樣的車門結構曾見於保時捷的傳奇賽車 917。另一款吸引眾人目光的設計是車燈，設計師為了 Mission X 重新詮釋保時捷經典的四點式車燈，垂直的頭燈造型源自於保時捷 906和 908 賽車，線條朝下往路面延伸。高科技的外罩結構搭載 LED 車燈模組，以細窄元件作為日行燈及方向燈的設計。當車輛啟動時，車燈如同睜眼般亮起；開啟大燈時，炯炯有神的頭燈則展現滿滿的自信。
Mission X車尾配置貫穿式車燈，透明發光的「Porsche」字樣設計十分出眾，浮雕式的尾燈彷彿懸浮在空中，全面延伸、橫跨至車尾左右兩側。當車輛充電時，Porsche 字樣中的字母「E」將會緩緩脈動，增添一股神祕氣息。
Mission X 也首次搭載最新的保時捷盾徽，相較於先前版本，現代化的盾徽採用高貴精美的金屬拉絲、鮮明立體蜂巢結構、煥然一新的動物圖騰以及內斂淡雅的金色。這款現代化盾徽相較過去視覺線條更為簡潔、工藝水準更高以傳達保時捷獨特的品牌性格。盾徽搭載在Mission X的前箱蓋、方向盤，並以單色形式放在輪圈中央。
不對稱的內裝與色彩搭配彰顯了Mission X以駕駛者為尊的設計理念。兩張座椅分別採用不同顏色，除了安達盧西亞棕為主色的皮墊，駕駛座椅採用喀拉哈里灰，和中控台與儀錶板形成一個獨立空間；乘客座椅則採用安達盧西亞棕作為對比。CFRP 的座椅外殼、連接到單體式車身的六點式安全帶以及具備模式切換與換檔撥片的開口式方向盤皆是源自於賽車的特色。車上設有多具攝影機，駕駛者只需在多功能控制器上按下REC 鍵，就能開始錄製影像。
另一項內裝亮點，則是在乘客座一側的儀錶板內建有一套連接系統，可以接上碼錶模組。Porsche Design 為 Mission X 打造一款特殊的碼錶模組，同時具有類比與數位顯示，可用於賽道以及拉力賽，提供單圈時間或是其他重要的駕駛資訊。
電池採用「e-Core布局」集中安裝在座椅後方，將重量集中在車身中間，如同傳統的中置引擎跑車，帶來優異的操控靈活性。
保時捷的每款超級跑車都在歷史上寫下紀錄，保時捷 959 （1985）是當時最快的量產車；Carrera GT（2003）是第一款採用碳纖維的量產保時捷；918 Spyder（2013）則是第一款在紐柏林北環賽道打破 7 分鐘障礙的量產公路車。這些經典跑車啟發了 Mission X 的概念設計。
1985年，保時捷 959 以技術展現平台之姿首度亮相，擁有 450 PS 的水平對臥六缸雙渦輪引擎，結合極佳的空氣力學設計，造就這部極速可達 317 km/h 的超級跑車，這也創下當時最快量產跑車的世界紀錄。
保時捷 Carrera GT 憑著 612 PS 輸出的 V10 引擎、犀利的外觀設計以及無可匹敵的駕馭體驗，時至今日仍舊是超級跑車的代表作之一。
918 Spyder 是保時捷混合動力科技的顛峰之作。2013 年 9 月，這款擁有 887 PS（652 kW）的雙座跑車以6分57秒的成績，成為打破紐柏林 20.6 km 北環賽道7 分障礙的第一款量產公路車。保時捷期許在電動車的性能上也維持同樣高水準的表現，我們的願景是，若 Mission X 成功進入量產，將成為紐柏林北環賽道最速公路車款。