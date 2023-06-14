《Queendom Puzzle》賽制惹議！「將參賽者分4階級」遭韓網友砲轟
韓國選秀節目《Queendom Puzzle》致力於打造出大眾沒看過的女團面貌，該節目於昨（13）日首播，共28位參賽者，賽制以過去「在K-POP史的成績單」作為標準，用坐位高低不同分為四個區域，引起粉絲反彈。
記者薛羽彤/綜合報導
《QUEENDOM PUZZLE》以音樂節目1位總次數（50％）及歷年專輯首週銷量最高紀錄（50％）作為標準，將參賽者分成4個等級，參賽者還需現場表演並各自評分，決定「升級」或「降級」，讓參賽者們直呼「好殘忍」。
不少觀眾認為，參賽者皆是已出道的團體成員，用出道後的成績來區分，對很多人來說不公平，除了出道年次不同外，有些參賽者如日本籍的Miru 和泰國籍的Fye都沒在韓國出道，「成績單」一片空白，該賽制也引起韓國網友痛批，「垃圾電視台」、「太像搞惡鬥了」、「製作組真是惡魔」、「居然不看實力，用知名度＋人氣分等級？」
事實上，製作單位先前曾解釋，他們認爲僅用節目片段不能評價一個人，強調參與的組合越多，就越能展顯出每個人的獨特魅力，「也希望透過這個節目，讓觀眾對每一位成員產生好感進而支持她們。」