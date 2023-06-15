C.T.O成團5週年「突然宣布3人永遠退出」 粉絲錯愕哭成一片
羅志祥打造的偶像男團C.T.O昨（14）日在粉專慶祝成軍5週年，同時宣布仕偉、宇慶、振緯從此退出團體，未來將以3人形式活動，宇慶（YC）表示，因為與公司合約到期，經過深思熟慮才下了這個決定，「選擇在五週年和大家說，我想也是最後的浪漫吧！」
記者楊穎軒／綜合報導
C.T.O官方發文：「今天是成團五週年的日子，我們帶著感恩、尊重、希冀跟大家宣布，從現在開始將以三人團的形式與大家見面，感恩過去相遇，尊重彼此選擇，祝福六位少年。」透露3人團正式啟航，即將推出全新單曲、MV，請粉絲期待。
成為前團員的宇慶在IG發文告別，回想高中剛畢業不久遇見老闆羅志祥，很幸運加入公司並出道，「在這一大段時間裡，發生很多有趣的事情，很多屬於我們的回憶，有了一群好兄弟，一個像家的感覺，同時也收穫了許多人生經歷」，感謝公司同仁、工作人員及願意栽培自己的伯樂兼老闆。
宇慶表示：「在未來，希望可以成為一個全新的自己，繼續帶給大家更多好音樂好作品，我會繼續加油的。也祝福我的好兄弟們，彼此在未來更璀璨的道路相見。」羅志祥留言「加油」，粉絲不捨，貼出淚崩符號說：「小翁辛苦了！謝謝你這些年這麼努力，一切順利，還是永遠會支持你的，愛你」、「畢業快樂...無法看到合體了」、「願你以後也能繼續像現在一樣發光發熱」！