20歲歌手為圓夢鬧家庭革命！蹺家抗爭到底 還會自我洗腦
20歲「Z世代創作新人類」77Ke柯棨棋，自幼便立定音樂志向，不惜蹺家、休學和家裡鬧家庭革命的他，在加入「華研國際ZZ世代」練習生計畫後，歷經3年每天到公司寫歌的魔鬼培訓，累積破百首創作，終於順利出道。昨（15）日華研國際為他舉辦「Wonderland Debut Party」媒體活動，受訪時，他透露上台前，都會對自己進行洗腦儀式。
記者吳雨婕/台北報導
77在正式發片前夕，於今年4月先登上師兄動力火車小巨蛋演唱會，擔任暖場嘉賓，進行萬人壓力測試，接著下一個月還擔任Karencici在Legacy演唱會的暖場嘉賓，實際上看似不緊張的77，其實在登場前都會先對自己進行洗腦儀式，「現在自己就是最厲害的那個人，等一下台上的任何事都是我說的算。」他解釋：「台下有觀眾時也會讓我比較放鬆，因為我其實最怕的是沒人看我表演，所以人越多我反而越不緊張。」
從小便立定志向要走音樂路的77，為了實踐音樂夢想，在高中時就毅然決然地向家人提出轉學念音樂的想法，還因此上演家庭革命，不惜以蹺家和家裡進行抗爭，最後如願轉學走上音樂路。目前20歲的他，對於音樂很有自己的見解，在加入「華研國際ZZ世代」練習生計畫後，他勇敢向家人提出休學的請求，全心投入音樂訓練。不過，隨著年齡的增長，這次他不再以激烈的方式抗爭，而是擬定好人生規畫，讓家人看見他的決心和成長，終於獲得家人支持。
77即將推出首張創作專輯，在昨天的聽歌會上，搶先釋出6首新歌，其中一首情歌77大方承認就是寫給前女友的，一展浪漫情懷，77特別把這首歌放在壓軸，還幽自己一默說：「歡迎這首歌的主角，我。」逗樂全場。