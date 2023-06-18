早川聖來宣布退演藝圈！才爆舞台總監霸凌 突拋震撼彈卸偶像光環
日本人氣女團「乃木坂46」22歲成員早川聖來，16日在官方部落格上宣布，將於8月底退出演藝圈。上個月21日她才踢爆知名舞台總監SEIGO長期言語霸凌，該總監已遭到撤換，如今早川聖來宣布退出演藝圈，引發外界熱議。
記者薛羽彤/綜合報導
早川聖來16日在官方部落格發出文章，文中提到自己成為藝人後，「每天都會被責任和緊張壓得喘不過氣來，我每天都在逼迫自己。」而讓她持續堅持下去的是，背後有一群支持她的粉絲，如今早川聖來宣布將退出演藝圈，她也表示做出這個決定沒有遺憾，而7月13日在大阪的公開活動，也將是她最後一次公開演出，預計8月底結束演藝生涯。
早川聖來17歲以「乃木坂46」四期生出道，她將自己的人生，形容成連串的短篇小說，就算退出演藝圈，自己今後會繼續往前邁進、克服困難，未來也會有美好的事情發生，並為此感到興奮，帶著成就感畢業。即使早川聖來表示，自己的畢業是在5月21日前早就決定的，但不少網友仍猜測她引退跟SEIGO脫不了關係，如今突然拋下震撼彈，令不少喜愛她的粉絲感到惋惜。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110