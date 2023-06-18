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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 進駐展間 6/30 前下單可享 5,000 充電點數！

▲ Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 進駐展間 6/30 前下單可享 5,000 充電點數！
▲ Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 進駐展間 6/30 前下單可享 5,000 充電點數！

2GameSome - 有車賞

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 首批已於近日到港，中華三菱於北中南區舉辦試乘會，目前三地共 160 位的限量活動名額場場秒殺額滿，向隅的朋友請速洽全省順益汽車展示中心另外預約試乘。

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北亞本部長親臨 全台首發試乘會

首場於 6 月 18 日順益台北濱江所舉辦。日本三菱自動車為了表示對於台灣市場的重視，北亞本部本部長山﨑義則特別從日本扺台參與全台首發試乘會。Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 備受關注，結合了燃油引擎和電力系統，有加速快、車室寧靜、純電行駛等環境友善新能源車優勢，當電力不足時，可切換為油電模式繼續行駛；還可以支援快充，只要 25 分鐘即可充滿電力達 80%，是台灣車市中唯一支援快充的 PHEV 車型，真正讓車主享受電動車優勢，又可擺脫里程焦慮。在5月中發佈上市時，雖試乘車尚未到據點無試乘車可供體驗，但仍有近 50 輛的早鳥訂單以及近 400 組客人等待試駕。

北亞本部長山﨑義則親臨全台首發試乘會。
北亞本部長山﨑義則親臨全台首發試乘會。
擁抱未來 即刻啟程 Eclipse Cross雙車型好評熱銷中

Mitsubishi Eclipse Cross 提供汽油版及 PHEV 版本雙車型，售價為 2WD 110.5 萬、4WD 118.8萬 及 PHEV131. 9萬（限量 120 台）。即刻入主Mitsubishi Eclipse Cross PHEV，6/30 前下單可享充電點數 5,000 點！購買汽油版車型本月購車也享好康，除享 90 萬高額貸款優惠外，再享 5 年或 15 萬公里保固，另外還可把【這夏好有視！】PHILIPS 55吋4K UHD LED Android 智慧連網液晶顯示器帶回家。欲知詳情請洽全省中華三菱經銷商或至官網了解更多訊息。

三菱業代為參與說明會的車主親切的說明。
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