浴室發霉是不少租屋族與家庭主婦的噩夢，即便開了 24 小時抽風機，黑點依然如雨後春筍般冒出。近日一名住在日本的台灣網友在 Threads 分享，她原本也以為靠抽風就夠，結果兩週就見霉斑；直到誤打誤撞買到一款「日本神物」，即便住半年也沒再見到黴菌蹤影，引發網友熱烈朝聖，直呼：「台灣北部真的極度需要！」
🟡 24小時抽風也沒救？原PO實測：半年真沒長過霉
女網友分享，剛到日本生活的前兩週，她以為浴廁標配的「24小時抽風機」已足以防霉，沒想到短短兩星期就發現牆角冒出微小黑點。嚇得她趕快到超市尋找解方，意外買到了日本莊臣（SC Johnson）推出的「浴廁防霉芳香劑」，從此解決煩惱。
不過，她也提醒，這款商品核心在於「預防」，使用前必須先將既有黴斑清除，之後只需「放著就好」。目前她在日本生活半年，除了定期更換補充包，浴室真的維持得乾乾淨淨，完全沒有長出新斑點，讓她大讚是懶人救星。
性價比驚人：2入不到200元，台灣也買得到！
這款神物的價格極具競爭力，原 PO 透露補充包 2 入約 880 日幣（約台幣 176 元），平均單個不到百元，效期長達 6 週。這麼好用，台灣買得到嗎？其實這款「莊臣浴室防霉芳香劑」早已引進台灣，在寶雅（POYA）、唐吉訶德（DON DON DONKI） 或各大電商平台皆有販售，不需出國或找代購也能輕鬆入手。
🟡 專家示警：洗澡後一個「直覺動作」反養黴
除了靠外部好物預防，生活習慣也是切斷黴菌循環的關鍵。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈先前曾指出，許多人洗完熱水澡後會直接關門離開，這正是黴菌滋生的天堂。譚敦慈建議洗澡後應進行「3 招防霉維護」：
🟡 萬年黑垢救星：紙巾沾「漂白水」濕敷免狂刷
若浴室已形成難以清除的頑固黑垢，譚敦慈建議使用低成本的「漂白水」。只需將廚房紙巾沾取未稀釋的漂白水，「濕敷」在磁磚縫隙或霉斑處，放置約一集電視劇的時間或過夜，黑垢就會自動消失，完全不需費力刷洗。
🟡 內行提醒：開「乾燥功能」前記得先拿出來
貼文下方也釣出不少專業網友提醒，若家中有安裝「浴室暖風乾燥機」，在開啟「乾燥／烘乾」功能前，務必先將防霉劑拿出來。因為在高溫環境下，內容物會噴發式耗損，用量會變得非常驚人。此外，這類產品是透過氣體滲透縫隙來抑制菌落，建議放置在浴室高處或通風處效果最佳。
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女網友分享，剛到日本生活的前兩週，她以為浴廁標配的「24小時抽風機」已足以防霉，沒想到短短兩星期就發現牆角冒出微小黑點。嚇得她趕快到超市尋找解方，意外買到了日本莊臣（SC Johnson）推出的「浴廁防霉芳香劑」，從此解決煩惱。
不過，她也提醒，這款商品核心在於「預防」，使用前必須先將既有黴斑清除，之後只需「放著就好」。目前她在日本生活半年，除了定期更換補充包，浴室真的維持得乾乾淨淨，完全沒有長出新斑點，讓她大讚是懶人救星。
性價比驚人：2入不到200元，台灣也買得到！
這款神物的價格極具競爭力，原 PO 透露補充包 2 入約 880 日幣（約台幣 176 元），平均單個不到百元，效期長達 6 週。這麼好用，台灣買得到嗎？其實這款「莊臣浴室防霉芳香劑」早已引進台灣，在寶雅（POYA）、唐吉訶德（DON DON DONKI） 或各大電商平台皆有販售，不需出國或找代購也能輕鬆入手。
🟡 專家示警：洗澡後一個「直覺動作」反養黴
除了靠外部好物預防，生活習慣也是切斷黴菌循環的關鍵。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈先前曾指出，許多人洗完熱水澡後會直接關門離開，這正是黴菌滋生的天堂。譚敦慈建議洗澡後應進行「3 招防霉維護」：
- 冷水沖牆： 洗完澡立刻用冷水沖洗牆壁與地板，迅速降低表面溫度。
- 徹底刮水： 利用「刮水器」去除牆面水分，保持室內乾燥。
- 由上往下： 定期清潔時遵守「天花板、牆壁、地板」的順序，避免髒污交叉污染。
若浴室已形成難以清除的頑固黑垢，譚敦慈建議使用低成本的「漂白水」。只需將廚房紙巾沾取未稀釋的漂白水，「濕敷」在磁磚縫隙或霉斑處，放置約一集電視劇的時間或過夜，黑垢就會自動消失，完全不需費力刷洗。
🟡 內行提醒：開「乾燥功能」前記得先拿出來
貼文下方也釣出不少專業網友提醒，若家中有安裝「浴室暖風乾燥機」，在開啟「乾燥／烘乾」功能前，務必先將防霉劑拿出來。因為在高溫環境下，內容物會噴發式耗損，用量會變得非常驚人。此外，這類產品是透過氣體滲透縫隙來抑制菌落，建議放置在浴室高處或通風處效果最佳。