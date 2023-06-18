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宥勝也爆襲胸女助理！台灣MeToo道歉名單懶人包　認錯臉孔全紀錄

▲擁有「愛家好爸爸」形象的藝人宥勝遭爆襲胸、強吻女助理，他今（18）在臉書為性騷道歉了。（圖／TVBS提供）
▲擁有「愛家好爸爸」形象的藝人宥勝遭爆襲胸、強吻女助理，他今（18）在臉書為性騷道歉了。（圖／TVBS提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣#MeToo性騷擾案連環爆，從政壇燒到財經圈、娛樂圈，四處烽火連天，就連擁有「愛家好爸爸」形象的藝人宥勝也為性騷道歉了。也真如台灣#MeToo導火線民進黨前女黨工，引用台劇《人選之人造浪者》經典台詞所言，「我們不要就這樣算了好不好！」《NOWnews今日新聞》整理6月1日至6月18日，已有宥勝、蕾菈、陳柏惟、朱學恆、許傑輝等近40位名人都被指控曾涉性騷，以下為承認性騷並道歉者名單

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📌宥勝遭控性騷擾！被前同事爆強吻、襲胸　發文道歉：對不起
宥勝遭前同事H女指控強吻、前同事丁女指控襲胸，18日宥勝在臉書發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

▲知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
▲知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
📌統神遭強吻認被性騷！蕾菈2年前早有回應　嗆鞭屍網友「無聊」
知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時跟上性騷擾話題，聊到三年前上節目時，遭到蕾菈強吻一事，統神直接坦言「當下當非常不舒服，也覺得受到性騷擾」，讓該節目片段又重新被翻出來檢視。而蕾菈雖然對於統神的說法沒有最新回應，但過去有網友在Dcard發文詢問時，蕾菈就曾經為此事反嗆網友「無聊」。

▲陳柏惟在臉書公開向女志工道歉，並稱自己沒有資格成為民意代表候選人。（圖／翻攝陳柏惟臉書，2023.06.15）
▲陳柏惟在臉書公開向女志工道歉，並稱自己沒有資格成為民意代表候選人。（圖／翻攝陳柏惟臉書，2023.06.15）
📌女志工控蹭臉、性暗示　陳柏惟公開道歉：我沒資格當候選人
一名女志工今指控，自己多次遭前立委陳柏惟性騷擾，包括蹭臉、性暗示、要她當代理孕母等。陳柏惟一小時後在臉書回應，指自己言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人，很抱歉令女志工感到不舒服，唯一能做的事是深刻反省。

▲許傑輝近日遭連環爆料性騷擾案件，宣布退出演藝圈。（圖/NOWnews資料照）
▲許傑輝近日遭連環爆料性騷擾案件，宣布退出演藝圈。（圖/NOWnews資料照）
📌許傑輝被學生控教學不當「心中有陰影」　深夜致歉：感到非常自責
一名男網友在臉書「黑特劇場」匿名發文，「關於我上過最不舒服的表演課」，表示上表演課時，被老師要求練習「性愛配音」，讓他心裡留下陰影，對此，許傑輝昨（12）日深夜發文致歉，認了就是該學生貼文裡指控的老師。

▲ 名嘴朱凱翔被雲林縣議員陳芳盈控性騷，他「不記得」的認錯再被炎上。（圖／翻攝不演了新聞台臉書）
▲ 名嘴朱凱翔被雲林縣議員陳芳盈控性騷，他「不記得」的認錯再被炎上。（圖／翻攝不演了新聞台臉書）
📌朱凱翔涉言語性騷！道歉文挨轟　《不演了新聞台》急宣布暫停播出
雲林縣議員陳芳盈昨（12）在臉書發文指控，去年年初曾遭「C名嘴」言語及肢體騷擾，但卻在節目中，見「C名嘴」談鍾沛君性騷擾、痛批朱學恒，讓他無法忍耐，更痛批「你比朱學恒還噁心！」；針對此事，名嘴朱凱翔稱自己想不起應酬時說了什麼「但讓陳議員感受如此，我道歉」，依舊讓各界無法原諒，12日晚間，其節目《不演了新聞台》宣布暫停播出。

▲（圖／翻攝張宇韶臉書）
▲政治評論員張宇韶被控4年前約前民進黨青年部女工讀生泡湯看夜景，他12日在臉書發文道歉。（圖／翻攝張宇韶臉書）
📌被控頻約泡湯看夜景！政治評論員張宇韶發文道歉
一名前民進黨青年部女工讀生，日前控訴4年前被張姓男子頻約泡湯看夜景，當時藝人雞排妹（鄭家純）點名政治評論員張宇韶問「是你嗎？」張宇韶12日晚透過臉書發文，向曾經因為他的語言、文字及行為而造成不舒服或侵犯的人道歉。

📌政壇連環爆！劉仕傑遭控車內性騷　臉書發文5點聲明道歉
過去曾代表時代力量參選議員的前外交官劉仕傑，6月8日遭女子發文爆料，指控其藉故邀約上車，並於車內有不當舉動。消息傳出後，劉仕傑緊急關閉臉書，11日凌晨打破沉默，並發出5點聲明，表示對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，已深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。

▲針對駐日大使謝長廷近日針對核廢水言論惹議一事，時代力量國際中心主任、前外交官劉仕傑表示，恐怕是沒有充分與外交部溝通。（圖／記者陳明安攝，2021.04.28） ▲劉仕傑神隱2天後認了性騷並道歉，稱將不再從事政治事務。（圖／NOWnew資料照）

📌張鐵志自爆「酒醉碰學妹」！道歉獲原諒仍痛苦20年：幾乎毀了人生
作家張鐵志6月9日突然在臉書上自爆，透露20多年前曾經唱KTV時喝酒「喝到斷片」，後來手觸碰到一位學妹身上，讓學妹感到不舒服。雖然事後跟學妹道歉獲得原諒，但是這20多年來，流言不斷、事件也被無限扭曲，讓他感到真實人生被毀滅。

▲作家張鐵志表示，因為這起事件自己失去許多友情與女性朋友，可以說是幾乎摧毀人生。（圖/張鐵志臉書） ▲作家張鐵志自曝20多年前酒後性騷學妹，也因此事讓他感到人生幾乎被摧毀。（圖／張鐵志臉書）

📌吳怡農父遭爆13年前性騷女大生！吳乃德致歉：不再參與公共事務
台灣農村陣線前黃姓女工作人員指控，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農父親、中研院兼任研究員吳乃德，13年前開車送她返家時，竟然牽她的手貼臉頰，接著親吻；6月9日晚間，吳乃德晚間發道歉聲明表示，即日起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。

▲吳乃德。（圖／翻攝中研院官網）
▲吳乃德面對性騷指控，道歉並宣布即起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。（圖／翻攝中研院官網）

📌被強吻2次！鍾沛君痛斥「肆無忌憚親了我」　朱學恒鬆口認了
國民黨台北市議員鍾沛君6月8日晚間在臉書揭露，名嘴「宅神」朱學恒去年曾經對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次，而如今朱學恒還義正辭嚴地痛批性騷，鍾沛君貼出朱學恒寫給她的道歉全文，痛批「他怎麼敢？他怎麼好意思？」對此，朱學恒也在臉書認了自己曾對鍾沛君性騷擾，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」

▲朱學恒經常在YouTube頻道開直播評論時事，如今捲入性騷擾案件，頻道也改名。（圖/YT@朱學恆直播）
▲朱學恒經常在YouTube頻道開直播評論時事，如今捲入性騷擾案件，頻道也改名。（圖／翻攝朱學恆YouTube頻道）
📌洪智坤遭爆性騷女導演　陳菊嚴厲譴責：不可原諒
一名女導演5日指控遭到民進黨Ｈ姓政治幕僚性騷擾，以開會名義載她到汽車旅館，還稱可以幫她實現夢想，只要「偶爾讓我任性一下」後襲胸，還拿現金封口。被點名的前陳菊辦公室主任洪智坤6月6日凌晨於臉書道歉，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

▲民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤。（圖/翻攝自洪智坤臉書）
▲民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤。（圖/翻攝自洪智坤臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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