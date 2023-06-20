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獨／台灣東北角神秘「寶特瓶海」曝光　逾2300km遠哈爾濱海廢現蹤

▲應台灣淨海協會號召而來的14人「海底撈」志工團，15日在基隆碧砂漁港搭乘「里海號」出港，前往「寶特瓶海」執行淨海任務，撈出140公斤海底垃圾。（圖／台灣淨海協會提供）
▲應台灣淨海協會號召而來的14人「海底撈」志工團，15日在基隆碧砂漁港搭乘「里海號」出港，前往「寶特瓶海」執行淨海任務，撈出140公斤海底垃圾。（圖／台灣淨海協會提供）

記者徐銘穗/綜合報導

在台灣東北角、海洋大學後方海域，有一片被稱為「寶特瓶海」的神祕海域，這裡受到奇妙海流的牽引，2300公里遠外哈爾濱的寶特瓶、「浙江藍」浮球等，都會被集中到這裡5到8公尺深的海中，起初面積相當一個籃球場，幸好近2年來，在熱心潛水客定期清理下，面積已縮減至半個籃球場。天母國小學童日前參與「淨海」體驗，都不敢相信海底竟然有如此多的垃圾。

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發起淨海活動的TOCA台灣淨海協會理事長陳徵蔚，本業是健行科大應用外語系副教授，今年計劃要發起8場海洋教育活動，帶領下一代一同參與「淨海」活動，4月和美國小場次已結束，上周五（15）參與師生是天母國小，接下來預計還有澳底國小、北一女等淨海場次。

▲在這片「寶特瓶海」5到8公尺深的海域，有遠從2300公里遠的哈爾濱漂洋過海而來的寶特瓶海廢。（圖／台灣淨海協會提供）
▲在這片「寶特瓶海」5到8公尺深的海域，有遠從2300公里遠的哈爾濱漂洋過海而來的寶特瓶海廢。（圖／台灣淨海協會提供）
上周五一大早，應台灣淨海協會號召而來的14人「海底撈」志工團，在基隆碧砂漁港搭乘「里海號」出港，前往「海大後花園」的那片「寶特瓶海」執行淨海任務，他們全副武裝、揹著氣瓶，在海底當清道夫，一個個拾起裝滿海水、沉在海底的各式垃圾。

▲當潛水志工將一袋袋從海底撈上岸的垃圾倒出時，天母國小學生們都驚呼連連。（圖／台灣淨海協會提供）
▲當潛水志工將一袋袋從海底撈上岸的垃圾倒出時，天母國小學生們都驚呼連連。（圖／台灣淨海協會提供）
因當日天候不佳，歷經50分鐘「淨海」任務，志工們帶著十幾袋的海底垃圾返回碧砂漁港。當一袋袋垃圾倒在漁港旁活動棚下的「分類區」時，20多名天母國小學童忍不住驚呼：「怎麼有這麼多垃圾？」這些原本活在網路資訊中的「海洋垃圾」，真真實實地擺在他們眼前。

「這什麼東西？」、「為什麼還有衣服啊？」、「怎麼全都是寶特瓶？」學童們手持長夾進行垃圾分類時，忍不住驚呼連連。他們這才恍然大悟，原來平時製造的一次性塑膠垃圾，竟然可能對海洋造成如此大的危害。最後統計，「海底撈」志工團這次總共打撈上140公斤重的海底垃圾，當中有70%都是寶特瓶。陳徵蔚呼籲，減少使用一次性塑膠，一起守護海洋。

▲14人「海底撈」志工團50分鐘淨海，總計撿起140公斤寶特瓶等海廢，並由天母國小師生協助完成分類。（圖／台灣淨海協會提供）
▲14人「海底撈」志工團50分鐘淨海，總計撿起140公斤寶特瓶等海廢，並由天母國小師生協助完成分類。（圖／台灣淨海協會提供）
2021年，海大後花園「寶特瓶海」影像。 


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