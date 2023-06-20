專訪／2050年海洋垃圾比魚多　副教授揪團潛水「海底撈」救海洋

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就這樣，陳徵蔚一腳，不！在語意與物理上該說，他全身都跳進海裡了，而且潛得愈深愈看清楚海洋被人類傷害得坑坑巴巴的「傷痕」。開始潛水後，陳徵蔚也開始撰文投書、寫專欄，倡議正視保護海洋，也陸續參與大大小小「淨海活動」。
考取潛水教練證照後，約兩年前，陳徵蔚發現台灣東北角「海大後花園」的寶特瓶海，從他下方2年前的YouTube影片中，只見大量寶特瓶、吸管、塑膠碎片，猶如海草般「依附」在海底，並隨著海洋擺動，雖然只有短短18秒的影片，但只是隔著螢幕看就感到悲傷憤怒，「腦中只剩髒話」。
陳徵蔚上岸後以文字記錄下見聞，寫道「不計其數的寶特瓶沉在海底，隨波盪漾，其中有許多因為海水鹽分、陽光紫外線的雙重侵蝕，加上波浪拍打，已然碎裂成數不清的塑膠破片，在水裡載浮載沉，彷彿透明海帶味增湯。這場景令人心碎，但我無暇傷感，迅速取出浮力棒，充氣放上水面，並且確實將線軸固定於海底石塊下，以標定正確位置。」
台灣每年雖然平均有200場淨灘活動，減少了岸上垃圾「下海」的機會，但事實上仍有許多海廢是沉在海底的，正因「淨海」因難度高、較少人能參與。陳徵蔚去年底成立「台灣淨海協會」，為他副教授、潛水教練的身分外再開斜槓，擔任台灣淨海協會理事長。
只是，成立協會不是為多了個「頭銜」，而是可以接受政府補助、企業捐款的資格，因為出海一趟，就算「海底撈」志工團都是無償協助，光是租船、租氣瓶、保險等就要將近3萬元。
雖然潛到海底撈垃圾，聽起來有點像韓劇金師傅的那種「浪漫」。但原先足足有一個籃球場面積那麼大的「寶特瓶海」，的確在近兩年熱血潛客定期清理下，面積已縮小到半個籃球場。
而在陳徵蔚擘劃藍圖中，淨海協會成立首年，他就要辦8場淨海活動，而且是海陸雙管齊下，海底交給「海底撈」志工團，陸上則安排場場都與學校合作，以在地國小為優先，學童在等待志工上岸時，陳徵蔚會介紹潛水裝備、海洋保育觀念。
海底垃圾上岸後，透過一袋袋直接倒在學童面前的「震撼教育」，讓他們眼見為憑，「大海裡是真的有這麼多垃圾」，再讓孩子們動手分類垃圾，更加深他們要減少再日常使用一次性塑膠垃圾的觀念，讓海洋環境保護教育往下扎根。
這位身兼數職的大學副教授真的好忙，採訪過程中，還不時可聽見他那一端傳來孩子尖叫的「熱情」聲響。問他為什麼要這麼累？擔心孩子的未來嗎？陳徵蔚笑說，也正是因為有3個寶貝孩子，而且其中兩位還是學齡前，「所以讓我更有動力，一定要更努力推動這件事」。保護海洋這件事，也是大家的事。
那麼，想成為「海底撈」志工團有何條件？陳徵蔚說，雖然海底垃圾「熱區」多集中在5到8公尺深的海域，往下10到12公尺垃圾較少，但因為潛水本身就具有一定風險，加上又要在海底撿垃圾作業，因此必須具備進階潛水資格，也就是可下潛至40公尺水域，並且「氣瓶累積使用紀錄」要在100支以上，而每次潛水淨海時間也限制在1到2支氣瓶內。