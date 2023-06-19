【試駕】少有的雙能力者，Hyundai Tucson L Turbo Hybrid讓你無須選擇一次擁有動力與節能

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年休旅車大受歡迎，許多消費者購車第一選擇就是休旅車，然而從以往的外型或實用機能作為考量，現今消費者的要求與胃口則愈來愈大，在人載的愈來愈多情況下，除空間外對於動力的需求也勢必增長，甚至還期望可以愈省油愈好，當然各項便利先進配備也不能少。
首先在動能方面除電動與PHEV外，無論是渦輪增壓或油電複合動力在動能與節能各有所長，但要在兩者之間兼得就有些強人所難。既然各有所長那為何不同時結合兩者特性，使其達到魚與熊掌兼得完美狀態，你想得到Hyundai也想得到，於是乎Tucson L Turbo Hybrid就來了。
Tucson L Turbo Hybrid到底有多神奇？在數據部分Tucson L Turbo Hybrid搭載一具1.6升渦輪引擎，搭配電動馬達與1.49kWh電池，繳出230hp綜效馬力與35.7kgm峰值扭力，日常通勤還能在低速情況以純電模式行駛，動能回收系統更能在滑行、下坡或煞車時回充能量，進而創造出21.1km/L平均油耗。
而實際上路Tucson L Turbo Hybrid也真實傳達帳面數據，擁有更強大的動能讓車輛於起步時就給予極為輕盈的反應，就算巡航中再深踩油門加速，所配置的六速手自排變速系統也會立即配合以快速平順的方式堆疊能量，然而此感受就已足以讓人感到滿足，但這還僅是ECO模式。
為了重口味的買家，Tucson L Turbo Hybrid也有準備Sport模式，除了數位儀表轉為紅色樣式外，動能輸出反應與力道也變得更加強勁。只不過雖然Tucson L Turbo Hybrid擁有鋼砲般性能，但整體不會給予如被人踹般的加速力道，畢竟這是用於乘載家人的休旅車。
Tucson L Turbo Hybrid讓人滿意的不只動能，先天優異的N-Platform底盤調校讓Tucson L Turbo Hybrid於彎中有著紮實穩定沒有多數休旅車晃動的反應，除此之外還加上電子扭矩式彎道循跡強化系統輔助，透過入彎增加前輪抓地力出彎重心移至後輪，進而帶來安定的過彎循跡表現。而如此偏向運動化的設定，但在乘坐方面卻沒因此有所犧牲，紮實略清晰的路感回饋，讓駕駛者能掌握道路資訊，在行經坑洞與不平路面，懸吊卻能有效過濾震動以和緩的方式乘傳遞至車內
在座艙方面為營造更高級氛圍Tucson L Turbo Hybrid採黑/深棕雙色內裝，座椅也採棕色配置，除此之外Tucson L Turbo Hybrid於儀表平台、門板等處也改採軟質飾板鋪陳，進一步提升視覺與觸感表現。
除在感官處於實用與便利方面，10.25吋數位儀表也有中文化界面，另有雙前座通風/加熱座椅、方向盤加熱、7支Bose揚聲器+重低音、無線充電、Apple CarPlay /Android Auto等多項配備。而在安全科技部分Tucson L Turbo Hybrid除基本SCC全速域車距維持、LFA全速域車道維持輔助、LVDA前車駛離提醒外，還額外提供SVM環景影像輔助、BVM盲區影像輔助、MCB二次碰撞預煞等安全配備。
往往多數我們只能在性能與節能之間做選擇，正所謂小孩才做選擇，因此Tucson L Turbo Hybrid讓你不用選擇，一次給你230hp馬力與21.1km/L油耗，另外還一併送上紮實底盤、舒適乘坐與多項好料配備。