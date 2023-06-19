【車勢星聞】《騎吧！哈林小隊》揪百人6月21日關渡棧橋碼頭騎最後一哩

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由好看娛樂製作發行的《騎吧！哈林小隊》挑戰藝能界人體極限，以單車環島為主題打造實境節目，全程1200公里歷時17天即將圓滿成功，完成騎車環島的夢想！哈林小隊成員卜學亮分享：「只要出發，就會完成夢想！因為哈林想要騎車環島，而且真的出發了，跟著一起完成夢想很美好！在台灣騎車環島，不是什麼了不起的事，但是在台灣完成騎車環島真人秀，真的是歷史性的事！因為不是只有六個人移動，是六十個人各司其職的移動，邀請大家一起來完成最後一哩路。彭小刀說：「幸運和痛苦都是自己努力得來的，前面痛苦的過程哈林小隊已經完成，歡迎大家和我們一起分享成果。」；《騎吧！哈林小隊》百人約騎活動現場將於2023年6月21日下午三點在關渡棧橋碼頭集合，報名到6月19日止，現場將準備限量應援旗，歡迎粉絲們一起為你支持的偶像加油，數量有限請儘早卡位，送完為止！另外參加活動的粉絲也可以到《騎吧！哈林小隊》打卡牆和初登場的小隊吉祥物「鐵馬」一起拍照留念另有《騎吧！哈林小隊》相片展區將可以搶先看到節目未播出劇照，紀錄小隊1200K的環島歷程的酸甜苦辣。
《騎吧！哈林小隊》百人約騎活動：
6/21(三)
15：00–16：00 關渡棧橋碼頭 報到集合
16：00–16：30 約騎活動說明
16：30 鳴槍約騎開始
18：00 敦煌疏散門 終點舞台活動
19：30 活動結束
起點：關渡棧橋碼頭
終點：敦煌疏散門
詳細說明請見報名連結
報名時間：即日起至6/19，額滿為止，若提早額滿，即提早關閉報名表單。但仍歡迎未報名的車友們及粉絲一起來終點現場參與活動