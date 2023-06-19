▲ KYMCO 推「油電合一」原廠授權店！Ionex 第 2,600 座換電站插旗合歡山超前達標

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最快 1 分鐘、最短 100 公尺就能找到 Ionex 電池交換站
Ionex 光陽電動車自 Ionex 3.0 發表以來，便以超高建站效率，打造全台換電網絡。2023 年，更加速推廣與消費者生活場景緊密相關的連鎖超商、賣場、加油站和連鎖停車場的合作，以平均一天超過5站的速度佈建電池交換站。目前 Ionex 換電站點已覆蓋全台超過 80% 的行政區，除了超前達成 2,600 站的年度目標外，Ionex 也正式成為全台灣密度最高，站點最多，滿意度最高的「全台最強」換電網路；車主最快 1 分鐘、最短 100 公尺內，就能找到滿電服務率超過 99% 的 Ionex 換電站。
為慶祝 Ionex 達成全台最綿密換電網絡的重大里程碑，更將 2023 年最具指標性的第「2,600站」，佈建於「全台最高換電站點」－海拔 3,158 公尺的合歡山遊客中心。Ionex「合歡山遊客中心站」不僅距離知名地標「松雪樓」僅有200公尺，Ionex 更結合傳統文化特色及地標打卡需求，量身設計「迷你松雪樓」換電站造型。
KYMCO 加速油電淨零轉型！1,700 家「油電合一」原廠授權店加入 Ionex 最密電網
對於有意願淨零轉型的 KYMCO 原廠授權店，車行只需取得原廠 Ionex 電動車的技術認證以及 10 萬元簽約金，即可升級為 KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店，正式加入 Ionex 光陽電動車銷售服務體系。而對消費者而言，不論走進 Ionex 光陽電動車專賣門市，或是 KYMCO Ionex「油電合一原廠授權店」，皆能獲得 KYMCO 原廠認證、品質一致的技術與服務。
KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店，預計在 2023 年底前完成升級 200 家 KYMCO 原廠授權店，並目標在兩年內全面升級全台超過 1,700 家的 KYMCO 原廠授權店，將 2,600 座 Ionex 電池交換站擴增至 4,300 站。